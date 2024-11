Später und teurer: Entsetzen über Verzögerung bei der Sanierung der Oper Stuttgart

Die Sanierung der Stuttgarter Oper dauert länger asl geplant. Wie der Verwaltungsrat der Württembergischen mitteilt, wird sich der Bau der Interimsspielstätte um rund vier Jahre verzögern. Damit verschiebt sich auch das in drei Bauabschnitten geplante Gesamtprojekt. Die Auswirkungen auf die Kostenentwicklung bleiben unklar. Die Verantwortlichen aus Politik und Kultur sind entsetzt.

Gute Nachrichten hören sich anders an. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper brachte die missliche Planungslage beim Sanierungsprojekt Oper auf einen Nenner:

Man ist als beteiligter und mitverantwortlicher Akteur vor keiner Überraschung sicher. Manchmal würde man sich beim Eintreffen derartig unangenehmer Überraschungen am liebsten auf einen anderen Planeten wünschen.

Frank Nopper, Oberbürgermeister von Stuttgart, wäre angesichts der Verzögerung der Opernhaus-Sanierung am liebsten „auf einem anderen Planeten“. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Ausweichspielstätte nicht vor 2033 fertig

Nun ist es also amtlich: Die Sanierung und Modernisierung der Stuttgarter Oper wird länger dauern als geplant, was mit einer Verschiebung beim Bau der Interimsspielstätte zusammenhängt. Ursprünglich sollte das Interimshaus am Nordbahnhof 2029 fertig sein, doch nun wird erst 2033 mit einer Inbetriebnahme zu rechnen sein.

Die Gründe für diese Verzögerung seien sehr komplex, betonte der Geschäftsführer der Projektgesellschaft Württembergische Staatstheater Christoph Niethammer, der im Sommer die bis dahin getrennt bei Stadt und Land laufenden Planungen übernommen und zusammengeführt hat.

Wenn man sich anschaut, was der Ansatz für die Bauzeit war, so müssen wir verzeichnen, dass wir zur Zeit mit einem Jahr mehr an Bauzeit rechnen müssen. Und aus diesen Faktoren, einem etwas späteren Start in eine längere und intensivere Planungsphase und einer verlängerten Bauzeit kommen wir vermutlich in diese vier Jahre hinein.

Die Sanierung der Stuttgarter Oper besteht aus drei Teilprojekten: Sanierung des historischen Littmannbaus, Neubau eines Kulissengebäudes in Bad Cannstatt, Bau der Interimsspielstätte. Pressestelle Staatsoper Stuttgart | Matthias Baus

Angst vor weiterer Kostensteigerung

Was diese Verschiebung letztlich für die Kosten der geplanten Opernsanierung bedeutet, ist unklar. Alle Beteiligten, Stadt Stuttgart, das Land Baden-Württemberg und auch die Projektgesellschaft betonten, dass eine belastbare Berechnung zum aktuellen Planungsstand nicht möglich sei.

Die Sanierung der Stuttgarter Oper besteht aus drei Teilprojekten: der Sanierung des historischen Littmannbaus, in dem jetzt der Opernbetrieb läuft, dem Neubau eines Kulissengebäudes in Bad Cannstatt und dem Bau der Interimsspielstätte.

Mit einer ersten konkreten Kostenberechnung wird 2025 für das Kulissengebäude, 2026 für den Interimsbau gerechnet. Und da können unter Umständen noch unliebsame Überraschungen lauern, wie die Reaktion von Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski zeigte.

Ich sage Ihnen ehrlich: Natürlich haben wir alle Angst. Wenn die Zahlen in 25 und 26 steigen – das ist doch klar!

Von den Decken des alten Littmannbaus reiselt es herunter

Nach Berechnungen aus dem Jahr 2019 war die Sanierung der Stuttgarter Oper noch mit rund 1 Milliarde Euro veranschlagt worden. Jüngsten Berichten zufolge könnten die Kosten allerdings weitaus höher liegen. Schwierig wird es jetzt vor allem für den verlängerten Spielbetrieb in einem Gebäude, das in vielerlei Hinsicht nicht mehr dem Standard entspricht. Die Decken brechen zwar noch nicht ein, meinte der geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendriks:

Eher, dass uns Decken zerbröseln. Die Statik des Hauses erfordert, dass neue Decken eingezogen werden müssen, weil die Tragfähigkeit durch Materialauflösung im Laufe von Jahrzehnten jetzt ein Thema ist. Dazu gehören aber auch Fragen des Brandschutzes beim Eisernen Vorhang oder das Funktionieren der Bühnentechnik der hydraulischen Anlagen.

Große Bühne der Stuttgarter Staatsoper. Die Statik erfordert, dass die Decken saniert werden. Pressestelle Staatsoper Stuttgart | Matthias Baus

Vorerst muss weiter im alten Haus gespielt werden

Damit der Spielbetrieb sicher und in der gewohnten Professionalität über die Opernbühne gehen kann, haben Stadt und Land ihre Unterstützung zugesichert. Denn klar ist: Damit es in dem 112 Jahre alten Littmann-Bau weitergehen kann, müssen zusätzliche Investitionen getätigt werden, die so nicht vorgesehen waren.

Und das kann bedeuten, dass die Baumaßnahmen, die in der Regel in der Spielpause im Sommer erledigt werden, ihre Zeit brauchen. Mit anderen Worten: Die Sommerferien 2027 könnten für die Stuttgarter Oper etwas länger ausfallen.