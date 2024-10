Comeback nach 43 Jahren: „Dance of Love“ von Tucker Zimmerman

Musik zum Innehalten und Auftanken – der israelische Komponist Emmanuel Witzthum schafft beim Enjoy Jazz-Festival einen kontemplativen Klangraum

„Ich finde, Kunst -und besonders Musik- hat eine große Fähigkeit, Wunden zu heilen, Menschen zusammenzubringen und möglicherweise den Geist zu öffnen“, sagt der Komponist und Musiker Emmanuel Witzthum. Und er weiß, wovon er spricht, denn der Künstler leitet in Jerusalem ein israelisch-palästinensisches Kulturzentrum, in dem trotz des Krieges Menschen zusammenkommen. Emmanuel Witzthum will diese Kraft der Musik auch für sein neustes Projekt im Mannheimer Eintanzhaus nutzen. Dort entsteht ein Klangraum, in den das Publikum von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgange in seine Musik eintauchen kann.