Singen in Stuttgart – Anna Katharina Hahns neuer Roman „Der Chor“

Der Lockdown ist vorbei. Alice, Marie und Lena können endlich wieder gemeinsam singen. Schon seit vielen Jahren treffen sich die Freundinnen allwöchentlich bei den Proben ihres Stuttgarter Frauenchors. Auch wenn dies niemals ganz konfliktfrei abgeht.

Die Autorin Anna Katharina Hahn wurde 1970 in Ruit auf den Fildern geboren und lebt heute in Stuttgart. In ihren Romanen porträtiert sie immer wieder die schwäbische conditio humana. In ihrem neuen Roman „Der Chor“ schaut sie sich den württembergischen Pietismus genauer an und spiegelt in dem Frauenchor die Stuttgarter Stadtgesellschaft.

Aufzeichnung vom 10. September 2024 im Literaturhaus Stuttgart