Zwischenbilanz – Hörenswerte Neuerscheinungen aus 2025

Mit Tristan Reiling

Das erste Jahresdrittel ist an Ostern schon fast um. Schauen wir also zurück auf die Veröffentlichungen aus Global Pop und Jazz: Was sind die 2025 bislang herausragenden Alben abseits des Mainstreams?

Musikliste



Jonathan Krabbe, Lovise Espeland:

Barnedrøm

Bare Folk



Mathieu Boogaerts:

Ma jeunesse

Mathieu Boogaerts



Anna B Savage:

Donegal

Anna B Savage und Ensemble



Tim G. Mayer:

A wo simma dann

Gringo Mayer und Ensemble



Traditional:

Hop bico

Derya Yildirim & Grup Şimşek



Dudi Shaul:

Just say it

Saravá feat. Ari Jacob & STAV



Charles Cantin:

Granito de arena

El Balcón



Dirk von Lowtzow, Jan Müller, Arne Zank:

Denn sie wissen, was sie tun

Tocotronic



Piers Faccini, Ballaké Sissoko:

If nothing is real

Piers Faccini (Gesang, Gitarre)

Ballaké Sissoko (Kora)

Vincent Ségal (Cello)

Badje Tounkara (Ngoni)

Malik Ziad (Gimbri)



Albrecht Schrader:

Ist Musik noch unser Ding

Albrecht Schrader feat. Das Paradies & Dirk von Lowtzow & Malonda & Nicola Rost & Resi Reiner & Rocko Schamoni & Saskia Lavaux

Ensemble



Flora Hibberd:

Fern

Flora Hibberd und Ensemble



Armand Penicaut, Erlend Øye, Ulysse Cottin:

Make it work

Papooz & Erlend Øye



Black Flower:

Monkey System

Black Flower



Lulo Reinhardt:

Letters from Joyce

Lulo Reinhardt (Gitarre)