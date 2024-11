Ein Buch, viele Gespräche: Shida Bazyar bei „Mannheim liest ein Buch“

Wie regt man Menschen zum Lesen an und bringt sie gleichzeitig mehr miteinander ins Gespräch? In Mannheim gibt es seit drei Jahren die Initiative „Mannheim liest ein Buch“. Dabei suchen Vertreterinnen und Vertreter aus der Stadtgemeinschaft gemeinsam ein Buch aus, das dann für einige Wochen in vielen verschiedenen Formaten in der Stadt vorgelesen und diskutiert wird.

1988 wurde Shida Bazyar in Hermeskeil bei Trier geboren. Schon ihr Debütroman „Nachts ist es leise in Teheran“ wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihr zweiter Roman „Drei Kameradinnen“ wurde in die Longlist des Deutschen Buchpreises gewählt. © Tabea Treichel

In diesem Jahr ist es der Roman „Drei Kameradinnen“ von Shida Bazyar, der 2021 auf der Longlist des Deutschen Bücherpreises stand. Immer wieder kommt auch die in Rheinland-Pfalz geborene Autorin zu den Veranstaltungen dazu – auch in Schulen, was ihr besonders wichtig ist. Denn ihr Roman bietet viele Ansatzpunkte, um über Rassismus, Diskriminierung, soziale Ungerechtigkeit und Privilegien zu sprechen.

Pressestelle Verlag Kiepenheuer & Witsch Drei Kameradinnen Roman Autor: Shida Bazyar Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: 978-3-462-00354-3