per Mail teilen

Der nichtbinäre Schriftsteller, Jahrgang 1991, gilt bereits jetzt als eine der wichtigsten Stimmen in der niederländischen Gegenwartsliteratur. Sein Debütroman „Was man sät“ wurde 2020 mit dem International Booker Prize ausgezeichnet und machte den Autor zum jüngsten Träger in der Geschichte des Preises. „Mein kleines Prachttier“, 2021 erschienen ist ein moderner Lolita-Roman, der die Liebesgeschichte zwischen einem knapp 50-jährigen Tierarzt und einer 14-jährigen Bauerstochter auf dem schmalen Grat zwischen Missbrauch und tatsächlicher Zuneigung erzählt. Rijneveld ist auf einem Bauernhof in einem streng calvinistischen Umfeld aufgewachsen. Seine Motive und seine Themen speisen sich aus dieser Herkunft.

Das gilt auch für die beiden Gedichtbände, im Original 2015 und 2019 erschienen und nun im Suhrkamp Verlag gesammelt in einer zweisprachigen Ausgabe erschienen. Es sind Gedichte, die in freien Rhythmen auf gleich mehreren Ebenen Fremdheitsgefühle verbalisieren und Identitätserkundungen unternehmen. Die geschlechtliche Nonbinarität der Erzählstimme ist dabei nur ein Aspekt; vielmehr geht es um das Gefühl, insgesamt in einer Umwelt aufzuwachsen, die nicht die dem eigenen Bewusstsein entsprechende ist. Einer fremdbestimmten. Die Gedichte, die aus dieser Disposition heraus entstehen, verleihen dem Ich Sicherheit und geben ihm Schutz.

Marieke Lucas Rijneveld: Kalbskummer. Phantomstute Pressestelle Verlag: Suhrkamp Kalbskummer. Phantomstute Übersetzt aus dem Niederländischen von Ruth Löbner Autor: Marieke Lucas Rijneveld Genre: Gedichte Verlag: Suhrkamp ISBN: 978-3-518-43090-3

„Nach Hause kommen“, so heißt eines der Gedichte aus dem frühen Band „Kalbskummer“. Dort steht:

„Die ganze Zeit vergeblich gesucht, die Schnecken auf dem Asphalt zwar gesehen / davon ausgegangen, sie seien ständig unterwegs, bis ich hörte, dass zu Hause keine / bestimmte Stelle ist, sondern ein Wohlbefinden, der Körper nicht länger Deckmantel / unter dem man verbirgt, was sich von außen nach innen kehrt und der wie ein / aufgeschnittener Apfel im Kühlschrank durch das Braun den Anschein erweckt, nicht / mehr gegessen werden zu wollen.“

Das Gefühl von Zugehörigkeit – bei Rijneveld entsteht es in den Worten selbst.