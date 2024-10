„Silber und das Buch der Träume“ – Effektvolle Verfilmung des Bestsellers von Kerstin Gier

Das Spoken Arts Festival in Stuttgart erkundet vom 8. bis 13. Dezember die kraftvolle Wirkung des gesprochenen Wortes. Schauspieler Robert Stadlober und Kollegin Claudia Michelsen lesen am 9. Dezember unter dem Titel „Reden in finsteren Zeiten“ Nazi-Reden und Reden des Widerstands. „Wir werden diese Texte sehr distanziert lesen und die Inhalte miteinander streiten lassen und versuchen da keine Tendenz hineinzugeben", so Stadlober im SWR2 Gespräch.