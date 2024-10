Alles über eine ewig junge Ente: „Donald Duck. The Ultimate History“

Die berühmteste Ente der Welt feiert dieses Jahr zwar ihren 90. Geburtstag, doch Donald Duck bleibt ewig jung. Die von Walt Disney und Carl Barks entwickelte Comic-Figur ist auch heute noch ein Verkaufsschlager. In seinem Buch „Donald Duck. The Ultimate History“ hat der Filmkritiker und Donald-Fan Dirk Kothenschulte auf fast 600 Seiten Neues und Bekanntes über den Erpel im Matrosenhemd gesammelt.

Mehr als 5 Kilo Fakten über Donald und Entenhausen

„Wir wollten alles repräsentieren, was Donald Duck auf der Leinwand gemacht hat“, sagt Kothenschulte im Gespräch mit SWR Kultur. So listet der Band, der über 5 Kilo wiegt, auch über 50 Filme auf, die nie veröffentlicht wurden. „Mich hat interessiert, was sie alles aufgegeben haben an Projekten aus verschiedenen Gründen – weil es zu aufwändig war, oder weil es doch nicht so lustig war“, erklärt der Donald-Experte.

Dem historischen Hintergrund der Cartoons des Disney-Konzerns nachzuspüren lehre sehr viel über die Zeit ihrer Entstehung. „Auch über das Ewig–Menschliche", so Kothenschulte. Er hält die Filme aus den 1940er-Jahren für die wichtigsten, da Donald Duck auch als Propaganda–Figur gegen die Nazis auftrat. So habe der Film „The Führer's Face" sogar einen Oscar bekommen. „Er ist durch die Zeiten gewandert und erstaunlich jung geblieben", findet Kothenschulte.

Carl Barks erfand den „Mikrokosmos Entenhausen“

Der Duckologe plädiert in SWR Kultur auch dafür, den Disney-Autor Carl Barks stärker in den Fokus zu rücken. „Er war der ‚Story Man‘ bei Disney, der die Gags machte und die Geschichten erfand, die Donald erst zur Figur gemacht haben“, erklärt Kothenschulte über die Verdienste von Carl Barks.

Eigentlich sei der Zeichner der Erfinder des „Mikrokosmos Entenhausen“. Auch Onkel Dagobert und Daniel Düsentrieb stammen aus seiner Feder. Auf die Frage, was Donald Duck zeitlos-sympathisch mache, antwortet der Experte: „Dass er sich nicht unterkriegen lässt, dass er aus seiner Gutmütigkeit in Situationen hineingerät, wo er am Ende nicht mehr gutmütig ist.“