Breitensport in Deutschland: „Wettkampf muss man von Kind an lernen“

Für mehr Fairness: jeden Tag Sportunterricht

Weniger Medaillen für „Team Deutschland“ bei den Olympischen Spielen in Paris – das hat auch Konsequenzen für den Breitensport. „Spitzensport braucht man als Motivation, insbesondere für Kinder und Jugendliche“, sagt Anne Köhler, Geschäftsführerin des VfL Sindelfingen, im Gespräch mit SWR Kultur. Am 15. Oktober 2024 gehört sie zu den Teilnehmerinnen einer Diskussionrunde im Rahmen eines von den Unionsparteien organisierten Breitensport-Kongresses im Paul-Löbe-Haus des Berliner Bundestags.

Anne Köhler, selbst Fußballerin, ist der Ansicht, dass die Bedeutung von Breitensport und Vereinsarbeit in Deutschland unterschätzt werden. Sie fordert, in Kindertagesstätten und in Schulen täglich Sport zu treiben. „Ich fordere täglich verpflichtenden Sportunterricht", erklärt die Sport-Funktionärin, denn neben der körperlichen Ertüchtigung vermittle Sport auch Werte wie Fairness. Das könne man nicht früh genug lernen, so Köhler.

Ehrenamt muss sich lohnen

Kämpferisch entgegnet Köhler auf Sorgen von Eltern: „Ja, es braucht Wettkampf – das muss man schon von Kind an lernen.“ In Deutschland fehlten solche Angebote nicht nur in den Schulen, sondern auch die Vereine hätten Probleme. Als Beispiel nennt die Geschäftsführerin ihren eigenen Verein, den VfL Sindelfingen: „Wir haben 9.000 Mitglieder, aber nur 230 lizenzierte Betreuerinnen und Betreuer.“

Köhler beobachtet, dass das ehrenamtliche Engagement nachlasse.An dieser Tatsache sei auch die Politik mit Schuld, die ehrenamtliches Arbeiten nicht ausreichend fördere. So fehle bis heute eine flächendeckende Karte der Ehrenämter, die längst hätte eingeführt werden. Anne Köhler betont: „Wir sind darauf angewiesen, dass es Anreize gibt, dass es sich lohnt, sich zu engagieren."