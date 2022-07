per Mail teilen

Kerstin Bachtler ist Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit 1997 ist Kerstin Bachtler als Multimedia-Redakteurin Teil des SWR Studios Kaiserslautern. In dieser Zeit war sie unter anderem stellvertretende Studioleiterin und berichtet heute hautpsächlich über Kulturthemen aus der Region, die ihr sehr am Herzen liegen.

Kerstin Bachtler SWR

Meine Heimat

Die "Perle der Pfalz", Neustadt an der Weinstraße. Ein schönes Städtchen, aber vor einigen Jahren zog es mich ins Dorf, ins sonnige Kirrweiler in der Südpfalz.

Mein Antrieb

Spannende, interessante und wichtige Geschichten ausgraben und den Menschen erzählen, die ohne uns von diesen Geschichten nie gehört hätten.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Seit Jahren darf ich mich im Kulturprogramm um die Lyrik kümmern. Da ich Gedichte schon seit meiner Kindheit ganz besonders liebe, empfinde ich diese Arbeit als großes Glück. Vor allem, wenn ich Gelegenheit habe, Lyrikerinnen und Lyriker unserer Zeit persönlich kennen zu lernen und ihre Gedichte den Hörerinnen und Hörern so zu präsentieren, dass sie Spaß daran haben.

Journalistisch prägend für mich war

Im Rahmen meines Volontariats arbeitete ich sechs Wochen lang beim Auslandskorrespondenten des NDR in London. Von dieser aufregenden und sehr lehrreichen Zeit zehre ich heute noch.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Bei einem Bericht über die Soldaten in der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken erlebte ich ein Training mit einem Kampfhund hautnah, indem ich mich von einem solchen gefährlichen Hund kontrolliert angreifen ließ. Obwohl ich Angst vor Hunden habe, war die Erfahrung mit dem Hund und mit den Soldaten, die eine sehr enge Bindung an ihre Tiere haben, absolut außergewöhnlich.