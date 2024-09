Geliebt von allen: Felix Krull in Mainz

Der Moment der Liebe, der Begierde habe sie interessiert, sagt Regisseurin Milena Mönch, die am Staatstheater Mainz „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ inszeniert. Der Roman von Thomas Mann eröffnet die aktuelle Spielzeit in Mainz.

Regisseurin Milena Mönch sagt, sie interessiere: „Wie muss ich mich verhalten, um mein Gegenüber um den Finger zu wickeln, wie kann ich ganz schnell verstehen, was mein Gegenüber möchte und danach handeln?“

Felix Krull mache in Kürze alle Menschen in sich verliebt. Die Regisseurin besetze ihn in Mainz mit einer Schauspielerin, weil das Thema der Liebe und der Begierde, die ihr Felix in seinen Mitmenschen wecke, völlig geschlechtsunabhängig sei.