Katalyn Hühnerfeld ist von der Muse geküsst: Sie singt, schauspielert, jongliert, schreibt kabarettistische Texte, spielt Ukulele, zaubert, macht Pantomime und malt. Und all das verbindet sie in ihren unterhaltsamen Bühnenshows. Mit ihrem neuen Programm „Menschen muss man mögen“ ist sie gerade auf Tournee im Südwesten.

Jonglieren zwischen Kindern und Karriere

Wie Katalyn Hühnerfeld schwere und leichte Bühnenkost kombiniert und außerdem vier Kinder und Karriere unter einen Hut bekommt, erzählt sie in ihrem Haus in Rheinhessen. Ihr Ehemann Philipp kann sich als freier Kameramann die Zeit selbst einteilen und genießt den Kindersegen. Mit großer Gelassenheit jonglieren die beiden Kinder, Küche und Karriere und ernten viel Bewunderung, aber auch immer mal wieder Unverständnis.

Mit Baby und Nanny auf Tournee

Aber Katalyn Hühnerfeld lässt sich nicht beirren. Vor zwei Jahren war sie mit Baby und Nanny auf Tour. Der Wechsel von Arbeitsphasen unterwegs und daheim ist für sie perfekt. Gerade strickt sie an ihrem vierten Programm: „Menschen muss man mögen“.

Katalyn Hühnerfeld hat es nicht leicht gehabt als Künstlerin mit Kindern: „Allein wenn du sagst: ‚Ich muss zwischendurch mal stillen‘, wird schon jemand anderes genommen. Da hab' ich richtig Diskriminierung erfahren.“ Pressestelle Info Bollhoefer, Jeanne Degraa

Künstlerisches Multitalent

Eigentlich wollte Katalyn Hühnerfeld Malerin werden. Ihre Mutter war künstlerisch begabt und sie und ihre Geschwister hatten schon früh Spaß an kreativem Tun. Nach dem Abitur studierte Katalyn Pantomime, zuerst in Berlin, dann an der renommierten Folkwangschule in Essen.

Ein Engagement am Staatstheater Wiesbaden ernährte sie dann zwar, machte sie aber nicht glücklich. 2014 kam dann der Entschluss, ein Soloprogramm zu schreiben. Durchaus riskant, aber mutig und bejubelt von der Mutter: „Endlich machst du das, was du am besten kannst“, bestärkte die Mutter sie, als sie mit Kabarett anfing.

Katalyn Hühnerfeld: „Ich hab' öfter mal gehört nach meinem Abend, dass Leute gesagt haben, das hätte sie glücklich gemacht. Und dann denk ich: Ok cool, dafür trittst du an!“ Pressestelle Ingo Bollhöfer

„Kabarett plus“ inklusive Pantomime

Es hat eine Weile gedauert, bis Katalyn Hühnerfeld ihre Bühnensprache fand, diesen speziellen Mix aus all ihren kreativen Talenten: „Kabarett plus“ sozusagen – inklusive Pantomime.

In den nächsten Monaten wird die Kabarettistin wieder mit Baby Augustin und der Kinderfrau in ganz Deutschland unterwegs sein mit einem tiefgründig-witzigen Programm. In dieser Kombination versteckt sich ihre Botschaft: „Dass der Humor helfen kann, die Tragik des Lebens auszuhalten. Und wenn man das zu seinem Beruf macht, ist das total schön und kann den Menschen auch wirklich was geben.

Katalyn Hühnerfeld zu Gast in der SWR Landesschau RLP (2023):