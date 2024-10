Sie ist eine der bedeutendsten Schauspielerinnen des Landes, hat in mehr als hundert Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt und mit Regisseur:innen wie Margarethe von Trotta und Andreas Dresen zusammengearbeitet. Zu Hause fühlt sie sich aber nach wie vor auf der Theaterbühne. Zum 70. Geburtstag von Corinna Harfouch blickt SWR Kultur auf eine außergewöhnliche Schauspielkarriere.

Die Anfänge am Pioniertheater

Die ersten Bretter, die für Corinna Harfouch die Welt bedeuteten, stehen noch: Das ehemalige Pioniertheater, heute Spielbühne Großenhain, wurde 1961 von fünf Kindern und ihrem Deutschlehrer gegründet. Benannt nach der Moskauer Regisseurin Natalia Saz, bot es theaterbegeisterten Schülern eine Bühne – hier begann die Karriere der jungen Corinna Harfouch.

Studium an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch

Als sie sich später das erstes Mal an der Schauspielschule bewarb, wurde sie wegen angeblich fehlender Leidenschaft abgelehnt. Die Prüfer hatten die zurückhaltende junge Frau missverstanden. Zunächst schlug sie andere Wege ein, wurde Krankenschwester und begann ein Studium als Textilingenieurin an der TU Dresden. Doch der Wunsch, Theater zu spielen, blieb lebendig. Bei ihrem zweiten Vorstellungsversuch an der Schauspielschule „Ernst Busch“ wurde sie angenommen und studierte dort von 1978 bis 1981.

Durchbruch an der Berliner Volksbühne

Ihren größten Bühnenerfolg zu DDR-Zeiten feierte sie 1983 als „Lady Macbeth“ unter der Regie von Heiner Müller an der Berliner Volksbühne. Auch nach der Wende kehrte sie dorthin zurück und brillierte 1997 in der Rolle des General Harras aus „Des Teufels General“, wofür sie 1977 zur „Schauspielerin des Jahres“ gekürt wurde.

Nach der Wende kehrte Corinna Harfouch an die Berliner Volksbühne zurück. Ihr General Harras, der deutsche Luftwaffen-General, der -obwohl kein Nazi- den Faschisten als kühner Flieger half, ihren verbrecherischen Krieg zu führen aus „Des Teufels General“ begeisterte die Kritiker und brachte ihr 1997 den Titel „Schauspielerin des Jahres“ ein. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZB | Hubert Link

Die Liebe zum Theater bleibt

Mit Regisseur Frank Castorf arbeitete Harfouch mehrfach erfolgreich zusammen. Eine besondere Verbindung hatte sie auch zu Jürgen Gosch. In dessen Inszenierung von „Die Möwe“ beeindruckte sie als Arkadina, die sich von einer spöttischen Diva in eine verzweifelt Liebende verwandelte.

Auch heute bleibt das Theater ihre große Leidenschaft. In Brandenburg, wo sie seit vielen Jahren lebt, hat sie sogar einen eigenen Theatersaal gekauft.

Zwischen Film und Bühne

Vor und nach 1989 hat die nach außen oft kühl wirkende Schauspielerin immer auf Bühne und Leinwand agiert und dem harten Kern ihrer Figuren haarfeine Risse zugefügt. So etwa als leidenschaftlich Begehrende in „Treffen in Travers“ (1987) oder in der tragikomischen Rolle einer Sterbenden im TV-Film „Ruhe! Hier stirbt Lothar“. Zuletzt beeindruckte sie als filmpreisgekrönte Ehefrau und Mutter in „Sterben“ von Matthias Glasner.

2004 erbringt Corinna Harfouch mit der Rolle der Magda Goebbels in dem Film "Der Untergang" über die letzten Tage im Führerbunker 1945 eine vielbeachtete und vielgelobte Leistung unter der Regie von Oliver Hirschbiegel und nach dem Drehbuch von Bernd Eichinger. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | Constantin Film

Authentisch und unverwechselbar

In jeder Rolle glaubt man Corinna Harfouch alles. Jede Verachtung, Zerrissenheit oder Wut, die ihren Figuren oft zueigen ist. Corinna Harfouch, die heute siebzig Jahre alt wird, verbiegt und verkauft sich nicht. Und das wird auch in Zukunft so bleiben.