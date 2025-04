Deutscher Bühnenverein: Stiftung als denkbares Modell für die Berliner Theater

Die Badische Landesbühne ist ständig auf Tour: sie spielt in kleinen Städten und Gemeinden - dort, wo sonst kaum kulturelle Angebote zu finden sind. Sechzehn Partnergemeinden hat die BLB: von Bad Friedrichhall über Mosbach und Osterburken bis Wertheim. Das Publikum ist dankbar für dieses Engagement. Für die Schauspieler*innen und die technischen Teams bedeutet das: ständig unterwegs sein. Morgens wird in Bruchsal geprobt, am Nachmittag steigen dann alle zusammen in den Theaterbus, zurück sind sie oft erst spätabends. Trotz Mehraufwand: die Schauspieler*innen arbeiten gerne an der Badischen Landesbühne Bruchsal und sie sind sich sicher: die vielen gemeinsamen Fahrten schweißen das Ensemble auf besondere Weise zusammen.