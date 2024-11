Erben dank Eierstock-Lotterie: Pfalztheater Kaiserslautern inszeniert „Jeeps“

Es wird ihnen nachgesagt, dass sie Gartenarbeit, Golfen und Angeln lieben: Die Boomer. Also jene Generation 50 plus, die vor Mitte der 1960er Jahre das Licht der Welt erblickte. Darüber hinaus sind sie einfallsreich, können vieles selbst reparieren, und haben es zu einem gewissen Reichtum gebracht.

Der Mainzer Musikkabarettist Lars Reichow - selbst ein Boomer - nimmt in seinem neuen Programm „Boomerland“ all dies mit Humor und Ironie unter die Lupe. Nicht ohne allerdings auch einen selbstkritischen Blick auf diese Generation zu werfen. Er fordert sie auf, sich nicht selbstgefällig zurückzulehnen, sondern sich auch der Verantwortung zu stellen, die sie gegenüber den nachfolgenden Generationen hat.