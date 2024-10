Auf der Bühne für Kunst begeistern: Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger

Warum lächelt die Mona Lisa? Warum hat Paul Cézanne eine Obstschale gemalt? Kunst hat viele Besonderheiten, ist aber oft sehr rätselhaft. Einen Zugang dazu zu finden, ist nicht selten schwierig.

Kunst-Comedy

Jakob Schwerdtfeger ist Kunsthistoriker, war im Frankfurter Städel als Kunstpädagoge angestellt und hat dann das Genre Kunst-Comedy erfunden.

Mit seiner humorvollen Art will er Kunst den Menschen näherbringen. Schon als Jugendlicher sei er süchtig nach Kunst gewesen, erzählt Schwerdtfeger im Interview mit SWR Kultur. Er gehe bis heute zwei bis dreimal die Woche ins Museum.

Ich glaube, Humor ist der Türöffner.

Kunstfanatiker erklärt Kunst verständlich

Mithilfe von Social Media will er Kunst auf Augenhöhe verständlich machen, denn oft wird Kunst seiner Ansicht nach abgehoben und unverständlich erklärt. In seinem Buch „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst“ - 2023 erschienen - gibt er einen Blick hinter die Kulissen eines Kunstfanatikers.

Weirde Theorien zu Da Vinci #kunst #kunstunterricht #kunstmitjakob #lernenmittiktok #fyp #davinci #davincicode Video gefördert durch "Neustart Kultur" von BKM und VG Wort

Humor solle die Barrieren zu Kunst klein halten, denn Kunst habe sehr viel mit unserem Alltag zu tun, sagt Schwerdtfeger im Gespräch mit SWR Kultur.

Comedy mit Mehrwert

In seinem aktuellen Comedyprogramm „Meisterwerk“, erklärt er 600 Jahre Kunstgeschichte in nur 6 Minuten. Seinem Publikum will er Comedy mit Mehrwert bieten: nämlich humorvoll mit viel Wissen nach Hause zu gehen.