Clemens Zoch ist Planungsredakteur und Website-Kurator bei SWR2.de und SWR Kultur, außerdem schreibt und bearbeitet er Beiträge und Interviews zur vielfältigen Kulturlandschaft des Südwestens.

Frühe Rhetorikschulung im Kindergottesdienst, fleißige Lektüre des „Spiegel“-Magazins in der Oberstufe und ein diskussionsfreudiger Geschichts-LK ebneten den Weg in den Journalismus. Die zwischenzeitlich akute Leidenschaft für die Jazzgitarre verebbte nach dem recht deutlichen Wink eines Jazz-Dozenten: „Wenn Du nur so spielen würdest wie Du in der Pause quatscht!“

Nach dem Studium der „Angewandte Kulturwissenschaften“ (Musik, Medienwissenschaften, Kultursoziologie) und dem Kontaktstudiengang Popularmusik in Hamburg unterwegs als Rezensent für Jazz, Pop, World Music, Kleinkunst und Kabarett. Erster Kontakt mit der Online-Welt bei Presse-Jobs im Veranstaltunsgsbereich. Nach Weiterbildung zum Website-Entwickler Aufbau der Onlineangebote von SWR2.de und der SWR Orchester- und Ensembles. Diverse Content-Management-Systeme von den Kinderschuhen bis zu deren Greisenstadium miterlebt und auch durchlitten.

Und nach und nach mauserten sich die ARD Onlineangebote von reinen Schaufenstern und Mediatheken des linearen Programms zu eigenständigen journalistischen Medien, die ausgebildete Online-Journalisten brauchten.

Als Online-Projektkoordinator betreut Clemens Zoch regelmäßig das SWR Newjazz-Meeting, den SWR Jazzpreis sowie Themenschwerpunkte wie „Meine kleinen Schätze – Geschichten von Migration“ oder die „SWR2 Stolpersteine“.

In seiner Freizeit sitzt er oft auf dem Fahrrad, geht ins Theater, Kino oder Konzert und liest gern gute Bücher. Außerdem freut sich Clemens Zoch an den Kilowattstunden seines kleinen Balkonkraftwerks und versucht sich als Hochbeet-Hobbygärtner – und manchmal greift er auch wieder zur Gitarre.