Die Pianistin und Komponistin Clara Vetter (*1996) aus Sinzheim war schon mit 13 Jahren Jungstudentin an der Musikhochschule Stuttgart, wo sie auch Jazz studierte, bevor sie ihren Master in Kopenhagen machte. „Es gibt wahrscheinlich keine kreative Tätigkeit, die ich nicht interessant finde“, sagt die Jazzpreisträgerin gegenüber SWR2. Am Freitag, den 6. Oktober 2023 ist die Preisverleihung im Theaterhaus Stuttgart.

Der Jazzpreis Baden-Württemberg ist mit 15.000 Euro einer der bestdotierten Nachwuchspreise für Jazz in Deutschland. Clemens Zoch: Sie haben mit klassischem Klavier angefangen – wie sind Sie überhaupt zum Jazz gekommen? Clara Vetter: Mein Onkel ist auch Jazzpianist. Als ich ungefähr sieben Jahre alt war, hab ich sein Abschlusskonzert an der Musikhochschule Stuttgart gehört. Das hat mich damals so gefesselt, dass ich mir sagte: wenn ich groß bin, möchte ich auch so etwas spielen können! Erst als Teenager hatte ich aber den Mut, diese neue Denkweise zu erlernen – mehr zu improvisieren als zu interpretieren. Es hat lange gedauert, bis dabei selbstbewusster wurde, aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg bisher so gegangen bin und immer weiter gehe. „Clara Vetter ist als Musikerin tiefgründig, vielseitig und mutig. Ob als Pianistin oder Komponistin – ihre individuelle künstlerische Handschrift ist stets erkennbar." Clara Vetter: „Ich freue mich am meisten, wenn ich jemanden inspirieren kann. Ich möchte Musik machen, die zum Nachdenken anregt und vielleicht auch ein bisschen herausfordert. " Pressestelle Foto: Michael Gunzert Wer sind Ihre größten Vorbilder als Musikerin? Immer wieder lande ich bei Bill Evans, wenn es mir um mehr Klarheit in meinem eigenen Spiel geht. Besonders die Live-Aufnahmen wie die „Village Vanguard Recordings 1961" mag ich. Viele Musiker*Innen, die durch ihn beeinflusst wurden, haben auch mich beeinflusst, wie zum Beispiel John Taylor. Seine harmonische Sprache und Klangbildung haben mich sehr geprägt und inspiriert. Jazzalbum: Live in Cologne / Cara Vetters „Letters From Nowhere" feat. Fabian Arends Klaeng Records Live in Cologne Letters From Nowhere feat. Fabian Arends Interpret: Clara Vetter Label: Klaeng Records Auch durch das Hören und Spielen von klassischer Musik aus verschiedenen Epochen lerne ich sehr viel. Aufnahmen von Glen Gould helfen mir sehr, die Wichtigkeit jedes einzelnen Tons wahrzunehmen und mit so einer Aufmerksamkeit auch jede Improvisation anzugehen. Was ist für Sie gute Musik? Musik spricht mich besonders an, wenn ich eine große Achtsamkeit bei den Spielenden wahrnehme. Wenn die Spielenden sich selbst und den Mitspielenden gut zuhören und jede einzelne gespielte Note von Bedeutung ist, dann ist die Musik für mich am authentischsten und berührendsten. Clara Vetter im März 2023 mit „Letters From Nowhere" in Leipzig: „Musik spricht mich besonders an, wenn ich eine große Achtsamkeit bei den Spielenden wahrnehme." Felix Mauersberger Fotos Wann haben Sie das Gefühl, dass Ihnen ein Konzert wirklich gelungen ist? Wenn ich es schaffe, offen und aufmerksam zu bleiben. So nehme ich all die schönen Dinge wahr, die beim Konzert passieren und kann kreativ damit umgehen. Fehler oder eben einfach Ungeplantes kann ich so nutzen, sodass ich auf Ideen komme, die mir sonst nie eingefallen wären. Wann haben Sie am meisten Spaß beim Musikmachen? Wenn ich mich ganz frei fühlen kann, zum Beispiel bei Kompositionen, bei denen ich weiß, dass interessante Ideen beim Spielen kommen. Und auch, wenn ich Kolleg*Innen um mich habe, denen ich voll und ganz vertraue und die mir vertrauen. „Ich habe einmal Regentropfen auf einer gestreiften Markise zu Noten umgedeutet, eine Melodie von einem 3D-Drucker oder einen Igel, der über eine Klaviertastatur läuft, transkribiert. Obertöne im Zug oder Motorengeräusche können auch interessante Melodien oder Akkorde hervorbringen.“ Offenheit für verschiedene Kunstformen kann sehr helfen, auch im Miteinander offener und verständnisvoller zu sein. Dafür möchte ich mich in meiner Musik stark machen. YouTube-Video: Das Clara Vetter Trio live im BIX Jazzclub, Stuttgart: Jazzmusik ist eine Nische – wie begeistern Sie Menschen für Ihre Musik, die eigentlich keinen Jazz hören? Ich selbst habe durch den Jazz viel über Kommunikation gelernt. Um gut zusammen spielen zu können braucht man viel Aufmerksamkeit anderen und sich selbst gegenüber. Durch Improvisation entsteht ein großes Miteinander, so wie bei einem guten Gespräch. Ich glaube, das kann von allen Menschen wahrgenommen werden und inspiriert vielleicht auch zu mehr Achtsamkeit im zwischenmenschlichen Umgang Woraus schöpfen Sie Inspiration? Wenn ich aufmerksam bin, findet sich praktisch überall Inspiration. Ich habe einmal Regentropfen auf einer gestreiften Markise zu Noten umgedeutet, eine Melodie von einem 3D-Drucker oder einen Igel, der über ein Klaviertastatur läuft, transkribiert. Obertöne im Zug oder Motorengeräusche können auch interessante Melodien oder Akkorde hervorbringen. Mit zwei Ex-Kommilitonen aus Kopenhagen, den Norwegern Havard Funderud und Petter Asbjörnsen, tritt Clara Vetter seit 2022 in der Formation „Letters from Nowhere“ auf. Das schlagzeuglose Trio nutzt einen elektronischen Sampler für sonarähnliches tuten, roboterhaftes Gurgeln und viele andere Klänge. Ab und an stößt Live aber auch ein Schlagzeuger dazu und da kann`s soundtechnisch schonmal ordentlich rund gehen. Felix Mauersberger Fotos Womit beschäftigen SIe sich, wenn Sie keine Musik machen? Ob Malen, Handarbeiten oder Kochen - es gibt wahrscheinlich keine kreative Tätigkeit, die ich nicht interessant finde. Dass ich Musikerin geworden bin, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es das Medium ist, bei dem es mich am meisten schmerzt, wenn ich sehe, dass irgendein Potential noch nicht genutzt wird. Hier ist der Drang einfach am stärksten immer weiter und tiefgreifender zu forschen. Mit dem Jazzpreis Baden-Württemberg bekommen Sie auch 10.000 Euro Preisgeld – was haben Sie damit vor? Für mich als Pianistin ist natürlich die Anschaffung eines Flügels schon immer ein Thema gewesen. Durch dieses Preisgeld werde ich dies angehen können, wofür ich sehr dankbar bin. Biografie und Konzertinfos der Jazzpreisträgerin Clara Vetter Die Pianistin und Komponistin Clara Vetter (*1996) entdeckte bereits im Alter von drei Jahren ihre Leidenschaft für das Klavierspiel. Tägliches Musizieren war für sie immer ein inniges Bedürfnis. Ab ihrem 13. Lebensjahr begann Clara Vetter an der Musikhochschule Stuttgart klassischen Klavierunterricht zu nehmen und begeisterte sich bereits früh für Jazz, Improvisation und Komposition. Mit 15 Jahren wurde sie in das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg aufgenommen. Im Oktober 2012 gewann Clara Vetter den 1. Preis im Landeswettbewerb „Jugend jazzt“. Ihr Bachelorstudium im Fach Jazz-Klavier an der Stuttgarter Musikhochschule schloss sie 2018 ab und wurde im selben Jahr mit dem „Steinway & Sons Förderpreis Stuttgart" ausgezeichnet. Die Erweiterung Ihres künstlerischen Wirkungskreises auf internationaler Ebene ermöglichte das Performance Masterstudium 2019-2021 am Kopenhagener Konservatorium. Clara Vetter war stets davon fasziniert, verschiedene Persönlichkeiten durch Musik zu vereinen. Aus dieser Motivation heraus schrieb sie Big Band Arrangements, mit denen sie 2022 den Bundesjazzorchester Kompositionswettbewerb gewann. Im Herbst 2021 wurde sie ausgewählt, ein Konzert für Large Ensemble für das Stuttgarter Jazztage Festival zu komponieren und aufzuführen. Clara Vetters am längsten bestehendes Projekt ist ihr Trio, das sie 2014 gründete und das auf viele Konzerte zurückblicken kann, u.a. bei den Stuttgarter Jazzopen oder der Bremer jazzahead! Kolleginnen und Kollegen, die ihr auf ihrem musikalischen Weg begegnen, bringt sie in ihrem „Clara Vetter Collective" zusammen. Zu ihren Projekten zählt auch ihre norwegisch-deutsche Band „Letters From Nowhere“ mit Konzerten in Skandinavien und Deutschland. Clara Vetters Debütalbum "Leading Impulse" erschien 2020, gefolgt von einer zwölf Konzerte umfassenden Release Tour durch Deutschland und die Schweiz. Im März 2023 wurde das aktuelle Album „Live In Cologne" veröffentlicht, für das sie erstmals auch das Cover selbst gestaltet hat. Aktuell tourt Clara Vetter mit dem Sänger Jonas Andersen und dem Saxofonisten Max Treutner durch Baden-Württemberg, Infos zu Konzerten und dem Programm, in dem Rezensionen gesungen werden, stehen auf der Website Website von Clara Vetter. Jazz-Preis Baden-Württemberg Der mit 15.000 Euro dotierte Jazz-Preis Baden-Württemberg wird am 6. Oktober 2023 im Theaterhaus Stuttgart verliehen. Er ist ist mit 15.000 Euro einer der bestdotierten Nachwuchspreise für Jazz in Deutschland. Er wird seit 1985 jährlich von einer unabhängigen Jury verliehen. Die Auszeichnung geht an Künstlerinnen und Künstler, die nicht älter als 35 Jahre sind und in Baden-Württemberg leben oder durch ihre künstlerische Arbeit eine enge Beziehung zum Land haben. Der unabhängigen Jury 2023 gehören neben Thomas Siffling (Juryvorsitz) weiter an: Gudrun Endress, Gee Hye Lee, Alexandra Lehmler, Julia Neupert, Thomas Staiber, Konrad Bott und Arndt Weidler. Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen fünf Jahre waren Jakob Manz (2022 / Saxophon), Christoph Neuhaus (2021 / Gitarre), Franziska Ameli Schuster (2020 / Gesang), Olivia Trummer (2019 / Piano) sowie Alexander Bühl (2018 / Saxophon). Zu den nominierten Künstlerinnen und Künstlern in der diesjährigen Jurysitzung zählten neben der Preisträgerin Clara Vetter in alphabetischer Reihenfolge: Jakob Bänsch, Lukas DeRungs, Fe Fritschi, Seyda Sibel und Lukas Wögler.