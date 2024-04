Bassist Petter Eldh erhält den SWR Jazzpreis 2022

Der SWR Jazzpreis geht 2022 an den in Berlin lebenden schwedischen Kontrabassisten, Bandleader und Komponisten Petter Eldh. Die Jury würdigte sowohl sein „energetisches Kontrabassspiel“ als auch seine innovativen Band-Projekte. Eldh hat den Preis am 10. Oktober bei seinem Jazzpreiskonzert im Rahmen vom Festival „Enjoy Jazz“ erhalten.

Petter Eldh – Der SWR Jazzpreisträger 2022 im Portrait:

„Für mich ist der Kontrabass ein sehr körperliches Instrument. Er saugt viel Energie auf. Ich kann unglaublich viel Energie in ihn reinstecken, aber man bekommt auch viel Energie zurück.“

Jurybegründung zur Preisverleihung

„Mit Petter Eldh gewinnt ein Musiker den SWR Jazzpreis, der in der international vernetzten Improvisationsszene prägendes Gewicht hat. Herausragend ist sein ebenso energetisches wie empathisches Kontrabassspiel in Ensembles wie ‚Punkt Vrt. Plastik‘, dem ‚Django Bates Beloved Trio‘ oder dem ‚Kit Downes Trio‘. In gleichem Maße hat Petter Eldh als Bandleader, Komponist, Produzent und Arrangeur mit seinem Quintett ‚Koma Saxo‘ und seinem ‚Drums Project‘ innovative Akzente gesetzt.“

SWR Jazzpreiskonzert 2022 mit Petter Eldh im Rahmen vom Festival „Enjoy Jazz“

Petter Eldh – Bandleader, Komponist, Produzent und Arrangeur

Aufgewachsen ist Petter Eldh in einer musikbegeisterten Familie. Die Eltern, passionierte Free-Jazz-Hörer, waren zugleich in schwedische Chormusik involviert. Eldh war zunächst fasziniert von den schlagzeugreichen Sounds von Hardcore und Hip-Hop. Seit 2018 profiliert sich Petter Eldh immer stärker auch als Komponist und Bandleader, etwa in seinem „Trio Punkt Vrt. Plastik“ oder seiner Band „Koma Saxo“. Dabei arbeitet Eldh viel mit Musik-Splittern, die er – wie ein Sampling-Spezialist – live und auch am Computer zu größeren Gefügen ineinander schraubt und gegeneinandersetzt.

„Ich wollte schon immer diese physische Interaktion mit dem Instrument haben. Das kommt auch vom rhythmischen Aspekt her, dem Perkussiven. Die Frequenzen des Kontrabasses appellieren an die Eingeweide. Man kann den Sound im ganzen Körper spüren.“

Das Petter Eldh Trio live im Jazzclub Bimhuis, Amsterdam (2019):

Ältester deutscher Jazz-Preis, zum 42. Mal verliehen

Der SWR Jazzpreis, initiiert von Joachim-Ernst Berendt, ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2022 zum 42. Mal vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk vergeben. Die Jury besteht aus je zwei Vertretern des SWR (Günther Huesmann, Vorsitz, und Julia Neupert) und des Landes Rheinland-Pfalz (Georg-Rudolf May, Claudia Hartmann), einem Mitglied einer Jazzorganisation (Christina Fuchs, Deutsche Jazzunion) und zwei unabhängigen Musikkritikern (Bert Noglik, Michael Rüsenberg). Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.