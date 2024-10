Auf Tiktok und Instagram folgen Cossu Hunderttausende, wenn er in breitestem Badisch seine Mitmenschen karikiert. Als schwarzes Kind im Schwarzwald aufgewachsen erlebte der Comedian einerseits Ausgrenzung, andererseits Zugehörigkeit durch den gemeinsamen Dialekt.

Als schwarzes Kind im Kinzigtal aufgewachsen

Die Auszeichnung mit dem Dialektpreis kommentiert Lukas Staier auf Social Media mit einem glücklichen alemannischen Stoßseufzer: Des derf doch nit wor sie! Und widmet den Preis allen, die ihm folgen und ihn unterstützen.

Für mich ist das größte Kompliment, wenn die Leute zu mir kommen und sagen: Dank dir bin ich wieder stolz drauf Dialekt zu sprechen.

Als schwarzes Kind im Schwarzwälder Kinzigtal aufgewachsen erlebt Lukas Staier einerseits Ausgrenzung wegen seiner Hautfarbe und gleichzeitig ein Gefühl der Zugehörigkeit durch den gemeinsamen alemannischen Dialekt. Die Rolle als Klassenclown genießt er, die pädagogischen Maßnahmen mancher Lehrer weniger – aus beidem lernt er für seinen weiteren Weg.

Badisches Multitalent

Mit Bülent Ceylan tourt er durch Deutschland, zunächst als Teil der Merchandising Crew, bald als Support-Act und Warm-Upper. Mit Comedy-Videoclips im Dialekt gelingt ihm schließlich der Durchbruch – zunächst in Baden-Württemberg, dann deutschlandweit.

Welcher ist dein Favorite? #comedy #stuttgart #berlin #dialekt #katzen #cats #lustigetiere

Auf Tiktok und Instagram folgen ihm inzwischen Hunderttausende, wenn er in breitestem Dialekt fein beobachtete Schrullen und klischeehaftes Verhalten seiner Mitmenschen karikiert. Sein Ziel: Brücken bauen und Verständnis schaffen, statt ausgrenzen und spalten.

Das badische Multitalent lebt inzwischen in Stuttgart, wo er nach abgeschlossenem Lehramtsstudium einen Tag pro Woche an einer Schule als Pädagoge arbeitet. Die Arbeit ist ihm wichtig und erdet ihn. An den anderen Tagen der Woche übernimmt er Engagements und arbeitet an seinem Social Media Content.

„We are the Germans"

2024 erscheint sein erstes Buch „We are the Germans. Meine (fast wahre) Irrfahrt durch die Republik“, in dem er seine Landsleute und ihre Eigenheiten warmherzig bespöttelt.