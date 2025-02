Urbadisch urban - Rapper Cossu macht Comedy gegen Vorurteile und Rassismus

Lukas Staier ist Urbadener. Geboren in Zell am Harmersbach, wächst er auf in Haslach im Kinzigtal. Nach Hauptschule folgen Realschule, Abi und Lehramtsstudium. Das ist eine Wahrheit. Genauso wahr ist: Lukas Staier wächst auf als Sohn einer Deutschen und eines Kongolesen, den er nie kennenlernt. Als Person of Color erlebt er in der badischen Provinz, was es heißt, als fremd wahrgenommen zu werden. Kraft schöpft er aus Musik.

Unter dem Künstlernamen „Cossu“ fängt er an zu rappen und tritt mit Comedian Bülent Ceylan vor Zehntausenden auf. Im Mai 2020 schreibt er den Song „Ich bin George Floyd“, das Echo im Netz ist enorm. Die Zahl der Follower wächst weiter seit er kleine Clips postet, in denen er im Afro-Hemd auf badisch Schwarzwälder Eigenarten aufs Korn nimmt. Hasskommentare kontert der Urbadener selbstbewusst und gelassen.

