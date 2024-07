Anti-Kriegsstück voller Niedertracht: „Der Diplomat“ am Wormser Dom

Kein Theater-Festival ist so blutig wie die Nibelungenfestspiele in Worms. In aller Regel fließt hier das Kunstblut in Strömen. Doch statt den Kriegstreiber*innen der Sage steht in diesem Jahr einer im Vordergrund, der das Blutvergießen stoppen will. „Der Diplomat“ bietet einen gnadenlosen Blick auf die Willkür der Mächtigen, der gerade in der aktuellen Krisenzeit bewegt.

Gegner in einem gefährlichen Ränkespiel: Dietrich von Bern (Franz Pätzold), treuer Gefolgsmann des Hunnenkönigs, und die auf Rache sinnende Königin Kriemhild (Jasna Fritzi Bauer). Pressestelle Nibelungenfestspiele / David Baltzer Blut, unendlich viel Blut Schon zu Beginn ist die riesige Freilichtbühne ein einziges Schlachtfeld: Rüstungen und Helme liegen im Matsch, ein altes Klavier versinkt halb im Modder. Dazu Blut, unendlich viel Blut. Es stammt unter anderem von den beiden jungen Söhnen von Hunnenkönig Etzel, sie liegen im Dreck. Niedergemetzelt von Witta, einer Kriegerin des römischen Kaisers. Sie hat auch den Bruder von Dietrich von Bern auf dem Gewissen, der für die Hunnen kämpft. Witta und Dietrich treffen am Kampfplatz aufeinander. Haben vom Kämpfen noch lange nicht genug: Die Burgunder Hagen von Tronje (Thomas Loibl), Gernot (Anton Dreger) und König Gunther (Marcel Heuperman) waren die Drahtzieher hinter der Ermordung Siegfrieds. Pressestelle Nibelungenfestspiele / David Baltzer Trotz Verwüstung nicht kriegsmüde Dietrich von Bern hat genug. Genug vom Blutvergießen, genug vom Töten, genug vom sinnlosen Krieg. So kommt er als Diplomat an den Burgunderhof von König Gunter und dessen Sippe. Auch dort herrscht Verwüstung. Aufgebahrt liegt der tote Held Siegfried im Zentrum der Bühne, er blutet ununterbrochen. Das ist für die Burgunder aber allerhöchstens lästig, sie sind noch nicht kriegsmüde. Auch Giselher, Gunters jüngerer Bruder, nicht. Ich träume von Sturm und ich träume von Schlachten. Ich träume davon, hinauszuziehen aus der Festung. Und dann schlag ich dem Feind mit einem Hieb und einem Schrei den Kopf von den Achseln. Giselher wird am Ende sein Leben lassen und ist längst nicht der einzige. Dietrich von Bern scheitert krachend als Friedensstifter in dem Stück von Günter Senkel und Feridun Zaimoglu. Roger Vontobel zeichnet eine hoffnungslose Dystopie Regisseur Roger Vontobel, der bereits zum dritten Mal in Worms inszeniert, zeichnet eine hoffnungslose Dystopie, in der der Krieg des Krieges wegen geführt wird. Lediglich in Königin Kriemhild könnte Dietrich von Bern eine Verbündete finden. Sie trauert um ihren Mann Siegfried, hadert mit ihrer Sippschaft. Aber klein beigeben will auch sie nicht: „Ich muss lernen, noch mächtiger zu hassen“, ruft sie, „damit der Hass mich nicht vernichtet.“ Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer gelingt eine facettenreiche Darbietung in der Rolle der auf Rache sinnenden Kriemhild. Pressestelle Nibelungenfestspiele / David Baltzer Glänzende Leistungen im Ensemble TV-Star Jasna Fritzi Bauer glänzt als abgründige Kriemhild, genauso wie das gesamte Ensemble. Die Figuren auf der Bühne sind allesamt gebrochen. Bei den einen hat der Krieg zum Wahnsinn geführt, bei den anderen zum Größenwahn. Brunhild, eindringlich gespielt von Yohanna Schwertfeger, hat ein handfestes Alkoholproblem, Gernot und Dietrich sehen Gespenster. Eindringlich ist auch die Leistung von Yohanna Schwertfeger in der Rolle der Brunhild (über Marta Kizyma als Witta gebeugt). Pressestelle Nibelungenfestspiele / David Baltzer Anti-Kriegsstück voller Gewalt und Niedertracht Eine Liveband unterstreicht die spukhafte Atmosphäre. Die düstere Szenerie von Bühnenbildner Palle Stehen Christensen und morbide Videoprojektionen an der Domfassade lassen keinen Zweifel zu: Das hier wird nicht gut ausgehen. „Der Diplomat“ ist ein Anti-Kriegsstück voller Gewalt und Niedertracht. Den Stoff geplant hat das Autorenduo lange bevor die Kriege unserer Gegenwart sie eingeholt haben. In diesem Jahr inszeniert Roger Vontobel die altbekannte Nibelungensage auf der Nordseite des Wormser Domes. Pressestelle Nibelungenfestspiele / David Baltzer Lösungen bietet die Inszenierung nicht. Aber sie macht die Sinnlosigkeit des Sterbens auf den Schlachtfeldern und die Fallstricke der Diplomatie erschreckend deutlich. Es gab in der Vergangenheit schon spektakulärere Aufführungen bei den Nibelungenfestspielen. In diesem Jahr ist der gnadenlose Blick auf die Willkür der Mächtigen aber besonders zwingend. Nibelungenfestspiele 2024 Der Diplomat

Uraufführung Ein Stück von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel

Regie: Roger Vontobel Wann Premiere am 12. Juli 2024

Weitere Aufführungen bis 28. Juli 2028 Wo Open-Air-Bühne an der Nordseite des Wormser Domes (Schlossplatz, 67547 Worms)