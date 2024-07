Es sei eine Fügung gewesen, sagt Feridun Zaimoglu in SWR Kultur über sein diesjähriges Stück für die Nibelungenfestspiele in Worms. „Der Diplomat" handelt von Dietrich von Bern und passe zu unserer Zeit, in in der seit zweieinhalb Jahren ein realer Krieg in Europa tobe. Dass sich die Gegenwart so entwickeln würde, hätten er und sein Co–Autor Günter Senkel allerdings nicht geahnt, so Zaimoglu.

Die „alten Geschichten“ noch immer aktuell „Uns ist in alten Mären...“, heißt es zu Beginn des Nibelungenlieds. Die „alten Geschichten" um Siegfried, Kriemhild, die Burgunder und Hagen sind 2024 so aktuell wie eh und je: Auch in dem neuen Stück geht es um Mord und Totschlag, Liebe und Verrat, Intrige und Krieg. Von Diplomatie ist im Nibelungenlied dagegen wenig die Rede. Umso überraschender daher der Titel des Stücks für die diesjährigen Nibelungen–Festspiele in Worms: „Der Diplomat“. Doch auch Dietrich von Bern sei kein „Friedensfürst, der vom Himmel gefallen ist“, stellt Feridun Zaimoglu klar. „Er hat der Gewalt nach einem besonders blutigen Gemetzel abgeschworen."