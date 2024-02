Unwetter angekündigt: Narren in RLP werden an Fastnacht wohl nass

Der Höhepunkt der Straßenfastnacht in RLP steht vor der Tür. Aber Petrus spielt nicht mit, wenn die Narren und Närrinnnen ab Donnerstag die Straßen und Rathäuser in RLP unsicher machen.

Am Donnerstag sind vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz die Möhnen los. An Weiberfastnacht, auch Schwerdonnerstag genannt, stürmen die wilden Frauen die Rathäuser von Neuwied bis Mülheim-Kärlich und von Koblenz bis Andernach. Den Bürgermeistern geht es an den Kragen. So mancher Herren-Schlips fällt den Scheren der Frauen zum Opfer.

So sieht es aus, wenn die Möhnen die Macht im Rathaus an sich reißen - wie etwa hier in Wittlich. dpa Bildfunk Picture Alliance

An Weiberfastnacht werden die Narren und Närrinnen nass

Leider spielt der Wettergott bei dem fröhlichen Spektakel so gar nicht mit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind Regen und Wind angesagt in Rheinland-Pfalz bei Höchstwerten zwischen 7 und 13 Grad.

Termine zur Weiberfastnacht in RLP Region Koblenz Windhagen: Karnevalistischer Gottesdienst ab 8 Uhr

Bassenheim, Rhens, Vallendar u. a.: Rathauserstürmung ab 11:11 Uhr

Mülheim-Kärlich, Rhens, Weitersburg, Rhens, u. a.: Möhnenumzüge ab 14:11 Uhr

Rhens: Möhnenball im Kaisersaal ab 17 Uhr Region Mainz Mainz: Weiberfastnacht am Fastnachtsbrunnen ab 11:11 Uhr

Bad Kreuznach: Narrenkäfig auf dem Kornmarkt ab 11:11 Uhr Region Trier Trier: Proklamation auf dem Hauptmarkt ab 11:11 Uhr

Traben-Trarbach: Rathausstürmung ab 11:11 Uhr

Wittlich: Weiberdonnerstag auf dem Marktplatz ab 11:11 Uhr

Kelberg: Rathaussstürmung ab 16:11 Uhr

Veldenz: Karnevalsumzug in der Römerstraße ab 16:11 Uhr Region Ludwigshafen Bad Bergzabern: Hexensprung am Schloss Bergzabern ab 19:11 Uhr

Landau: "Schmudo" in der Jugendstil-Festhalle ab 19:11 Uhr

Speyer: Damensitzung in der Stadthalle ab 19:11 Uhr

Ludwigshafen: Altweiberfastnacht in der Friedrich-Ebert-Halle ab 20 Uhr Region Kaiserslautern Ramsen: Hexentreiben an der Eistalhalle ab 12:11 Uhr

Kaiserslautern: Altweiberfastnacht in der Kalause ab 20:11 Uhr

Ramstein: Altweiberfasching im Congress Center ab 20:30 Uhr

Bis Freitagfrüh kann es gebietsweise Dauerregen mit Mengen von 40 bis 60 Litern/qm, in Staulagen örtlich ergiebigen Dauerregen bis 70 Liter/qm geben. Zudem wird es teilweise auch noch stürmisch. Es gibt eine entsprechende Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor allem für die nördlichen Teile von Rheinland-Pfalz. Betroffen sind besonders die Eifel und der Westerwald. In den Hochlagen können am Donnerstag Stumböen bis 80 km/h erreicht werden (Windstärke 9). Den Angaben zufolge kann es wegen der starken Niederschläge auch zu Überschwemmungen an kleineren Flüssen und zu Hangrutschen kommen.

Wetter ideal für Fernsehfastnacht am Freitagaband

Auch am Freitag sieht es nicht viel besser aus. Es ist wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise gibt es schauerartigen Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Es wird also für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Dazu weht ein mäßiger, in Böen starker bis stürmischer Wind aus Süd. Ideales Wetter also, um sich die Fernsehfastnachtssendung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" am Freitagabend anzuschauen. Auch SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert weiß, dass das Wetter in den kommenden Tagen alles andere als gemütlich wird.

Bis Dienstag weiterhin wechselhaft und langsam kühler

Auch am Samstag bleibt es nach DWD-Angaben wechselnd bis stark bewölkt, aber es kann zumindest vereinzelt die Sonne scheinen. Dazu wird es meist trocken. Das freut zumindest die Teilnehmenden am Jugendmaskenzug in Mainz. Mit 11 bis 15 Grad bleibt es weiterhin sehr mild.

Die Tage Sonntag bis Dienstag kann man wohl leider ganz gut zusammenfassen: Es wird wieder wechselhaft, zeitweise fällt Regen, allerdings mit längeren Pausen. Außerdem wird es kühler. Werden am Sonntag maximale 8 bis 11 Grad erreicht, so sinkt die Temperatur in der Nacht zum Montag auf 5 bis 2 Grad. Am Montag schafft es das Thermometer noch auf 6 bis 10 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf 3 bis 0 Grad ab, örtlich ist sogar leichter Frost möglich. Am Dienstag werden maximal 6 bis 9 Grad erreicht. Wenigstens lässt der Wind den Angaben zufolge deutlich nach.

Die Narren sollten sich also auch am Rosenmontag und am Veilchendienstag wetterfest einpacken. Aber wie man sie kennt, werden sie sich von Regen und Kälte nicht die gute Laune verderben lassen bei den großen Umzügen in Rheinland-Pfalz. Allerdings weist der DWD darauf hin, dass Prognosen über einen Zeitraum länger als drei Tage nicht so genau sind. Es kann sich also noch etwas ändern beim Wetter - hoffentlich zum Guten.