Wagenbauer Dieter Wenger verabschiedet sich nach 62 Jahren

Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt auch in den kommenden Tagen wechselhaft und sehr mild. Während der Dienstag noch weitgehend trocken und den Rhein entlang auch teils sonnig wird, gibt es an den folgenden Tagen wieder viel Regen. Dabei steigen die Temperaturen laut Wetterexperte Sven Plöger am Freitag auf bis zu 16 Grad.