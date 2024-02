Kowelenz Olau! - Der Rosenmontagszug aus Koblenz im Livestream

Fast 40 Motivwagen und 85 Fußgruppen bilden in diesem Jahr den Rosenmontagszug in Koblenz. Wer nicht selbst dabei sein kann, kann den Umzug im Livestream oder später im SWR Fernsehen verfolgen.

Der Koblenzer Rosenmontagszug gehört mit seinen knapp 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu den größten Karnevalsumzügen in Rheinland Pfalz. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) wird er in diesem Jahr aus 154 Zugnummern bestehen - das sind neun mehr als im vergangenen Jahr.



Hier startet der SWR-Livestream vom Rosenmontagszug in Koblenz am kommenden Montag um 12:11 Uhr.

Knapp 40 Motivwagen und 85 Fußgruppen am Rosenmontag in Koblenz

Die Besucher des Umzugs und Zuschauer im Livestream können sich demnach auf knapp 40 große Motivwagen und 85 Fußgruppen freuen. Für die richtige Stimmung am Straßenrand sorgen neben Musik vom Band auch 14 Kapellen.

Der Zugweg durch die Koblenzer Innenstadt ist mehr als vier Kilometer lang. Die Strecke ist im Vergleich zum Vorjahr etwas kürzer und verläuft anders. Denn der Zug wird nicht wie gewohnt in der Casinostraße aufgelöst, da diese jetzt als Fahrradstraße genutzt wird. Die Organisatoren gehen davon aus, der der Zug etwa zwei Stunden und zehn Minuten dauern wird.

Übertragung im SWR Fernsehen ab 16:15 Uhr

Start des Koblenzer Rosenmontagszugs ist um 12:11 Uhr in der Firmungsstraße, dann beginnt auch der Livestream. Das SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz überträgt den Rosenmontagszug aus Koblenz zeitversetzt von 16:15 Uhr bis 19 Uhr. Moderator Martin Seidler kommentiert den närrischen Lindwurm - der Koblenzer Fastnachter und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval, Andreas Münch, übernimmt die Co-Moderation.