Die Möhnen sind los, die Rathäuser werden erstürmt, der Straßen- und Kneipenkarneval beginnt. An Schwerdonnerstag starten die jecken Tage - auch im nördlichen Rheinland-Pfalz.

In Windhagen im Kreis Neuwied begann der Schwerdonnerstag traditionell mit einer Messe in kölscher Mundart. Danach eröffneten die Jecken auch andernorts den Karneval.

In Windhagen begann der Schwerdonnerstag traditionell mit einer Messe in kölscher Mundart. Mit dabei SWR-Reporter Andreas Krisam. SWR

In Koblenz ging auf den Plätzen "Am Plan" und "An der Liebfrauenkirche" ab 10 Uhr die Schwerdonnerstags-Party der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) los.

Auch in Koblenz sind die Jecken unterwegs, doch der Regen lockt offenbar noch nicht viele in die Innenstadt. SWR

In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat Bürgermeister Guido Orthen (CDU) am Morgen die Möhnen aus Ahrweiler, Walporzheim, Ramersbach, Heimersheim, Gimmingen und Heppingen im Rathaus empfangen.

In Bad Neuenahr wurden die Möhnengesellschaften des Stadtgebiets im Rauthaus empfangen. SWR

Die Möhnen eröffnen an Schwerdonnerstag den Straßenkarneval und läuten die heiße Phase der fünften Jahreszeit ein. Nicht nur in Mülheim-Kärlich, Weitersburg und Heimbach-Weis sind die Weiber los und ziehen durch die Straßen, auch in Rhens feiern die Jecken ab 11:11 Uhr.

Alle Karnevalsumzüge in der Region Koblenz im Überblick 03./04.02.2024 (Wochenende vor Karneval/Fastnacht) - Jubiläumsumzug am 03.02. um 15:11 Uhr in Andernach-Namedy - Karnevalszug am 03.02. um 15:10 Uhr in Bachem - Karnevalsumzug am 04.02. um 14:11 Uhr in Bad Neuenahr - Fastnachtsumzug am 04.02. um 14:11 Uhr in Forst - Karnevalsumzug am 04.02. um 14:11 Uhr in Holler 08.02.2024 (Schwerdonnerstag) - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Mülheim-Kärlich - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Heimbach-Weis - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Engers - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Gladbach - Karnevalszug um 15:11 Uhr in Grafschaft-Nierendorf - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Weitersburg - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Rhens - Elger Nachtzug um 18:30 Uhr in Elkenroth - Jubiläumszug um 15:11 Uhr in Ruitsch - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Brohl - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Niederelbert - Karnevalsumzug um 16:11 Uhr in Simmern (Westerwald) 09.02.2024 (Karnevalsfreitag) - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Remagen-Oedingen - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Grafschaft-Lantershofen - Fastnachtzug um 18:11 Uhr in Kell - Abendumzug um 17:11 Uhr in Naunheim - Geisterzug um 19:11 Uhr in Cochem - Nachtzug um 18:11 Uhr in Schuld 10.02.2024 (Nelkensamstag) - Karnevalszuch um 14:11 Uhr in Koblenz-Arenberg - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bad Salzig - Kinderzug um 14:11 Uhr in Mayen - Kinder- und Jugendumzug um 14:00 in Oberlahnstein - Bollerwagenumzug um 14:11 Uhr in Marienrachdorf - Fastnachtszug um 15:11 Uhr in Hillscheid - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Malberg - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Heimersheim - Karnevalszuch um 14:11 Uhr in Koblenz-Rübenach - Bollerwagenumzug um 14:11 Uhr in Marienrachdorf - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Feldkirchen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Oberbieber - Karnevalsumzug um 19:11 Uhr in Herschbach - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Kaifenheim - Karnevalsumzug um 17:11 Uhr in Urbar 11.02.2024 (Tulpensonntag) - Abendumzug um 18:11 Uhr in Boppard - Umzug um 14:11 Uhr in Kyllburg - Umzug um 14:11 Uhr in Koblenz-Moselweiß - Umzug um 14:11 Uhr in Spay - Hoschemer Umzug um 14:30 Uhr in Koblenz-Horchheim - Umzug um 14:11 in Neuendorf und Wallersheim - Umzug um 8:00 Uhr in Neuwied Innenstadt und Heddesdorf - Kinderzug um 14:11 Uhr in Heimbach-Weiss - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Irlich - Umzug um 14:11 Uhr in Eich - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Ettringen - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Nickenich - Umzug um 14:11 Uhr in Plaidt - Fastnachtszug um 14:11 Uhr in Vallendar - VG-Sonntagszug um 14:11 Uhr in Adenau - „Alekärjer Fastelovendszug 2023“ um 14:11 Uhr in Altenkirchen - Fastnachtszug um 13:11 Uhr in Höhr-Grenzhausen - Karnevalsumzug um 16:33 Uhr in Ransbach-Baumbach - Karnevalszug um 15:11 Uhr in Walporzheim - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Ringen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Remagen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Grafschaft-Bölingen - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Hachenburg-Altstadt - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Scheuerfeld - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Maxsain - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Hambuch - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Masburg - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Oberelbert - Triumphzug um 14:11 Uhr in Weißenthurm 12.02.2024 (Rosenmontag) - Rosenmontagsumzug um 12:11 Uhr in Koblenz Innenstadt - Rosenmontagszug um 14:00 in Oberlahnstein - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Engers - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Neuwied und Heddesdorf - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Gladbach - Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr in Eitelborn - Rosenmontagszug um 15:11 Uhr in Landkern - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Andernach - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Münstermaifeld - Rosenmontagszug um 15:33 Uhr in Kottenheim - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bendorf - Rosenmontagszug um 13:11 Uhr in Mayen - Fastnachtsumzug um 14:00 Uhr in Cochem - Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr in Herdorf - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Linz - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Ahrweiler - Karnevalsumzug um 10:11 Uhr in Wirges - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Hönningen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Niederzissen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Urmitz-Rhein 13.02.2024 (Veilchendienstag) - Veilchendienstagsumzug um 14:11 Uhr in Ochtendung - Karnevalsumzug „Kappenfahrt“ um 14:00 Uhr in Niederlahnstein - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Sinzig - Karnevals-Festzug um 14:11 Uhr in Montabaur - Veilchendienstagszug um 13:44 Uhr in Heimbach-Weis - Veilchendienstags-Umzug um 14:11 Uhr in Wissen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Niederfischbach - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr Arzbach - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Urmitz-Bahnhof

Karnevalsumzüge gibt es zum Beispiel auch in Niederelbert und in Simmern im Westerwald und in Grafschaft-Nierendorf. In Polch-Ruitsch im Kreis Mayen-Koblenz zieht der Jubiläumszug durch die Straßen, in Elkenroth im Kreis Altenkirchen ab 18:30 Uhr der Elger Nachtzug.

Schwerdonnerstag rund um Koblenz: Messe, Partys und Sitzungen

In Mayen startet das närrische Treiben mit einer Party auf dem Marktplatz. Ab 12:30 Uhr wird dann das Rathaus erstürmt. Weitere Rathauserstürmungen gibt es unter anderem in Vallendar, Rhens und Bassenheim.

Auch nach den Umzügen und "Open-Air"-Partys geht das Feiern an Schwerdonnerstag weiter, beispielsweise bei der Damen Prunksitzung der Gülser Seemöwen in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle. In Nassau feiern die Möhnen in der Stadthalle, in Weitersburg gibt es eine Möhnensitzung in der Gaststätte Klein und in Rhens wird nach dem Umzug im Kaisersaal weitergefeiert.

Aber auch beim Kneipenkarneval kommt das Feiern nicht zu kurz! Viele Kneipen und Clubs in Koblenz laden zum Tanzen und Schunkeln ein, wie das Agostea, das Backstage, die Nachtwache und der Club Zenit.