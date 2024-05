Schlägerei in Bellheim: Mann mit Messer schwer verletzt

Bei einem Streit im südpfälzischen Bellheim sind zwei Männer verletzt worden. Jetzt wurde ein mutmaßlicher Täter verhaftet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren Ende vergangener Woche am Bahnhof in Bellheim (Kreis Germersheim) zwei Gruppen miteinander in Streit geraten. Dabei soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein 37-jähriger Mann aus Landau von einem jungen Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen worden sein. Ein 32-Jähriger aus Neustadt wurde außerdem mit einer abgebrochenen Bierflasche leicht verletzt. Worum es bei den Streitigkeiten ging, ist bislang nicht bekannt.

Bellheim: Mann muss nach Messerstich notoperiert werden

Die Täter flüchteten, noch bevor die alarmierte Polizei am Bahnhof in Bellheim eintraf. Der Mann, der mit dem Messer verletzt worden war, musste nach Polizeiangaben notoperiert werden. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Am Dienstag hat die Polizei schließlich einen 18-Jährigen festgenommen, der mit dem Messer zugestochen haben soll. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft.

Bellheim: Weitere Schlägerei in der Hauptstraße

Wie die Tat abgelaufen ist und was das Motiv war, muss noch ermittelt werden. Außerdem werde geprüft, ob der Streit am Bahnhof in Verbindung zu einer weiteren Schlägerei in der Hauptstraße in Bellheim stehe. Bei dieser wurde der 18-jährige mutmaßliche Täter der Messerattacke am Bahnhof laut Polizei selbst verletzt.