Ludwigshafen: Mütter prügeln sich auf dem Spielplatz

Erst streiten sich die Kinder, dann schlagen sich die Mütter: Das ist die Kurzform einer Geschichte, die am Wochenende in Ludwigshafen passiert ist.

Der Polizei zufolge gerieten auf einem Spielplatz in Ludwigshafen am Sonntag in der Erzberger Straße in Friesenheim zwei Kinder in Streit, 9 und 10 Jahre alt. Sofort eilten die Mütter herbei – 32 und 40 Jahre alt – um den Streit zu schlichten. Der Versuch schlug offenbar fehl. Stattdessen gerieten laut Polizei die beiden Frauen aneinander: Mit Beleidigungen ging es los. Mit einer körperlichen Auseinandersetzung, in die auch noch mehrere Familienmitglieder eingriffen, endete es. Sechs Menschen wurden verletzt, zwei landeten im Krankenhaus, darunter auch eine der beiden Mütter.

Polizei sucht Zeugen

Details dazu, wie die Situation so eskalieren konnte, kann die Polizei auf SWR-Anfrage nicht nennen: Sie verstünden es selbst nicht. Deswegen werden nun Zeugen gesucht.