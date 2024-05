Tipps für das lange Wochenende in der Region Trier

Über das verlängerte Wochenende hat die Region Trier einiges zu bieten. In der gesamten Region werden Feste und Wanderungen angeboten.

Im Brunnenhof Trier findet von 14 bis 20 Uhr das Deutsch-Luxemburgische Fest der Städte Grevenmacher und Trier statt. Dabei wird viel Musik geboten. Chöre und Musikvereine aus Trier und Grevenmacher sind mit dabei. Wer will, kann bei einem Europa-Quiz sein Wissen testen und Kinder können sich schminken lassen.

In Spangdahlem findet an Vatertag ein Traktor-Oldtimer-Moped-Treffen statt. Gestartet wird um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Dann werden die Fahrzeuge gesegnet beim Feuerwehrgerätehaus. Neben musikalischer Unterhaltung und Schauübungen der Bambini- und Jugendfeuerwehr messen sich ab 16 Uhr verschiedene Traktoren in einem Wettbewerb.

Wer den Vatertag mit gutem Wein genießen möchte, kann das an den "Tagen der offenen Weinkeller" tun. Am ganzen langen Wochenende vom 9. bis 12. Mai öffnen die Weingüter in Waldrach ihre Straußwirtschaften.

In der Abtei Himmerod tritt um 15 Uhr die Formation Rheinblech aus Rheinhessen auf. Fünf Blechblasinstrumente genügen den Musikern, um alle Stile und alle Epochen zu bieten.

In Ensch an der Mosel findet das Familienfest der Verbandsgemeinde Schweich statt. Im ganzen Dorf sind Stände aufgebaut. Außerdem wird eine Motorsägen- sowie eine Zaubershow geboten. Für die Kinder gibt es Hüpfburgen und das Spielmobil wird vor Ort sein. Los geht es um 11:30 Uhr.

Wer die Natur mit allen Sinnen erleben möchte, für den ist sicherlich der Natur- und Achtsamkeitsspaziergang zum Natur- und Vogelschutzgebiet Maar-Moor Mürmes etwas Besonderes. Der Start ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der LaufOase (Mürmesweg 11) in Ellscheid in der Eifel.

Bei dem Achtsamkeitsspaziergang geht es darum, die Natur rund um das Natur- und Vogelschutzgebiet Maar-Moor Mürmes mit allen Sinnen wahrzunehmen. Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz

Wanderfreunde können sich in Prüm auf eine geführte Wanderung zur Mondviolenblüte auf dem Ernstberg freuen. Ab Mai blüht die Mondviole auf dem Ernstberg - wunderschön in violetter Farbe. Insgesamt ist die Strecke zehn Kilometer lang. Los geht's um 13 Uhr am Rathausplatz in Prüm.

Krimifans aufgepasst! In Hillesheim geht es ab 11 Uhr auf Spurensuche - zwei Stunden durch Hillesheim. Die Besucherinnen und Besucher sollen dabei ein Krimirätsel lösen. Bei ihrer Recherche landen sie an Originalschauplätzen und müssen knifflige Aufgaben lösen.

Wer es eher wissenschaftlich mag, für den lohnt sich ein Ausflug zur Sternwarte Hoher List in Schalkenmehren. Ab 15 Uhr gibt es dort eine vierstündige Führung, bei der Interessierte alles über das Observatorium, seine Geschichte und die wichtigsten Facts zu Himmelsphänomenen erfahren.

Besucher des Observatoriums erfahren alles Wissenswerte rund um Teleskope und den Sternenhimmel. Lars Mühlhoff, Hoher List

In der Pauluskirche in Trier wird ab 15 Uhr die Erlebnisshow "Die letzte Schlacht um Rom" gezeigt. Mit einem Mix aus Kino-Effekten und Animationen antiker Schauplätze. Es wird die Geschichte eines jungen Germanen erzählt, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt und in der römischen Armee Karriere machen möchte.

In Bad Bertrich wird an Muttertag ein Muttertagskonzert mit Piano & Voice angeboten. Los geht's um 15 Uhr im Kurgaten in Bad Bertrich.

Die Musikschule Bernkastel-Wittlich lädt ab 11 Uhr zum Konzert in der Synagoge in Wittlich ein. Passend zum Muttertag werden die schönsten Lieder für und über Mütter aus verschiedenen Ländern präsentiert.

Wer Lust zu wandern hat, kann beim Eifel-Pulvermaar-Erlebnisspaziergang mitmachen. Bei der rund zweistündigen Tour durch die Natur am Pulvermaar gibt's auch zahlreiche Infos über die dort lebenden Tiere, die Pflanzen und die Entstehung des Maares. Los geht es um 10:30 Uhr an der Rezeption Feriendorf Pulvermaar. Um Anmeldung wird gebeten.

Muttertag wird auch in Gillenfeld in der Vulkaneifel gefeiert. Am Eifelstopp, nahe des Holzmaares bei Gillenfeld, gibt es ab 11:30 Uhr musikalische Unterhaltung und Essen für jeden Geschmack. Für Naturfreunde lohnt es sich, die Wanderschuhe einzupacken.

Auch beim Pluwiger Sommer wird der Muttertag ausgiebig gefeiert. Auf dem Kirchplatz in Pluwig präsentieren junge Musiker und Musikerinnen ab 14 Uhr ein abwechslungsreiches Programm - von entspannter Loungemusik bis zum vollen Partyprogramm. Passend zum Muttertag erhält jede Mutter eine kleine Überraschung.