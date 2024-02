Diese Motivwagen rollen auf dem Mainzer Rosenmontagszug

Das Geheimnis ist gelüftet: Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) hat die Motivwagen für den Rosenmontagszug in Mainz vorgestellt. Die Themen sind so bunt und vielfältig wie die Fastnacht.

Ob die Uneinigkeit in der Ampel-Regierung, das umstrittene Heizungsgesetz, Putin oder die AfD: Die innen- und außenpolitischen Themen für die närrischen Motivwagen des Mainzer Rosenmontagszugs sind 2024 breit gefächert.

So sehen die Motivwagen des MCV für den Rosenmontagszug 2024 aus:

Neun Motivwagen beim Mainzer Rosenmontagszug

In der aktuellen Kampagne sind neun Wagen mit überlebensgroßen Karikaturen dabei. Zusammen mit Schwellköpp' und Gardisten werden sie am Rosenmontag über die Straßen rollen. CDU-Chef Friedrich Merz, Vizekanzler Robert Habeck, AfD-Fraktionschefin Alice Weidel oder der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase - die Narren hatten genug Stoff für ihren satirischen Blick auf die Politik.

Neu: Videos erklären Motivwagen

Zu jedem Motivwagen gibt es in diesem Jahr auch ein Erklärvideo. Zu den Videos kommt man über QR-Codes, die an jedem Motivwagen zu finden sind. Einfach mit dem Handy einscannen und dann das Video anschauen. Zum Beispiel dieses Video über den Motivwagen mit Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne):

m vergangenen Jahr waren es noch zehn Wagen, die mitfuhren. In diesem Jahr ist es einer weniger. Um mehr zu bauen, habe es nicht an satirischen Ideen gefehlt, sondern am Geld, erklärte Dieter Wenger, der Chef-Wagenbauer des MCV.

Harte Arbeit in der MCV-Wagenhalle ging voraus

Monatelang hatte Wagenbauer Wenger mit seinem Team an den Motivwagen für den Rosenmontagszug in Mainz getüftelt. Gebaut wurden sie in der Wagenhalle des MCV in einem Industriegebiet im Stadtteil Mombach. Dort wurde in den vergangenen Wochen lackiert, geschweißt und gesägt.

Das Ehepaar Wenger in seinem Büro in der Wagenhalle des MCV in Mainz. SWR C. Lutz

MCV-Wagenbauer Wenger hört auf

Für Dieter Wenger ist es das letzte Mal, dass er die Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug baut. Wenger ist 84 Jahre alt. Seit mehr als 60 Jahren baut er die Motivwagen. Aufzuhören falle ihm nicht leicht, so Dieter Wenger, aber es gebe gesundheitliche Gründe dafür. Seinen ersten Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug baute er 1962. Damals zeigte er zum Thema Milchpreise eine Kuh mit Bauern, die am Euter hängen, den Subventionen der EU.

Motivwagen sind TÜV geprüft

Bevor die Motivwagen der Öffentlichkeit vorgestellt werden, hat der TÜV sie längst abgenommen und ihre Sicherheit überprüft. Damit auf einem der Motivwagen kein Feuer ausbricht, seien Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, so Chef-Wagenbauer Dieter Wenger. Bisher habe es so ein Unglück wie am vergangenen Wochenende in Kehl (Ortenaukreis) in Mainz noch nicht gegeben. Dort war ein Umzugswagen in Flammen aufgegangen. In Mainz rolle bei jedem Wagen auch ein Feuerlöscher mit, die Wagen seien mit nicht brennbarem Lack bearbeitet.