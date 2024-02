Das gibt's dieses Jahr bei "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"

Abschiede, Wiedersehen und Kennenlernen: Bei der diesjährigen Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" wird einiges geboten. Ein Überblick.

Für den Mainzer Sitzungs-Klassiker "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" hat das ZDF gemeinsam mit den Präsidenten von MCV, MCC, GCV und KCK ein Programm zusammengestellt, das neben bekannten Symbolfiguren und Mainzer Originalen auch Newcomer präsentiert, heißt es in der Mitteilung des ZDF, das die Sitzung in diesem Jahr überträgt. Am Freitag, 9. Februar ab 20:15 Uhr, wird die Fastnachtssitzung live aus dem kurfürstlichen Schloss in Mainz übertragen. Darauf können sich die Närrinnen und Narrhallesen freuen:

Die politischen Reden werden in diesem Jahr vom Chef des Protokolls, Erhard Grom, eröffnet. Damit verabschiedet er sich von seinem Publikum, es wird der letzte Auftritt der festen Größe von "Mainz bleibt Mainz" sein.

Nach zwei Jahren Fernsehpause meldet sich Sitzungspräsident Andreas Schmitt als Obermessdiener vom Mainzer Dom zurück. In seiner Paraderolle wird er als Schlussredner den Politikern und Politikerinnen ordentlich einheizen. Mit Florian Sitte und seiner Premiere als Till kehrt eine weitere Symbolfigur auf die närrische TV-Bühne zurück, um der Politik den Spiegel vorzuhalten.

Thomas Becker präsentiert sich in dieser Kampagne erstmals als politischer Redner. Als Mann im Mond begibt er sich mit Peter Gottron, einem Newcomer bei "Mainz bleibt Mainz", auf närrische Mondfahrt. Humorvoll blicken die beiden auf das Weltgeschehen und die große Politik.

"Zum typischen Mainzer Mix gehört neben der politisch-literarischen Fastnacht der echte Meenzer Kokolores", heißt es in der Mitteilung. Darunter fallen: Jürgen Wiesmann alias "Ernst Lustig" und Alexander Leber als Meenzer Polizist auf Streife durch die Stadt. Aber auch Marcus Schwalbach, der als urkomischer Gardist von seinen Erlebnissen in der fünften Jahreszeit erzählt. Das Duo Martin Heininger und Christian Schier beantworten als Unternehmensgründer für künstliche Intelligenz zu später Stunde skurrile Fragen.

Markus Schönberg, ebenfalls Debütant bei "Mainz bleibt Mainz", hat aus dem Klassiker "O Champs-Élysées" kurzerhand "O Schorsch is des schee" gedichtet. DobbelBock ist mit dem aktuellen Kampagnen-Hit "Ohne Dich" auf der Bühne. Die Brüder Matthias und Andreas Bockius werden dabei vom Gardeballett der Füsilier-Garde begleitet. Getanzte Fastnacht präsentiert zudem das "Till-Ballett" des MCC. Neue Musik gibt es von der Band "Handkäs und sei Mussig". Thomas Neger und die HUMBAS feiern 60 Jahre "Humba tätärä" und stimmen ihre Hymne "Im Schatten des Doms" an. Die Eröffnung machen die Schnorreswackler und mit den Mainzer Hofsängern geht es traditionell ins Finale der Fernsehsitzung.

In diesem Jahr nicht dabei ist Lars Reichow. Das ZDF teilte auf SWR-Anfrage mit, wie es zu der Entscheidung kam. Ein Sprecher sagte: "Es gab in diesem Jahr eine größere Auswahl an politischen Vorträgen, die es alle verdient gehabt hätten. Erhard Grom mit seinem letzten Protokoll, der neue Till, die politische Premiere von Thomas Becker mit Peter Gottron und eine richtig starke Moguntia hatten letztendlich die Nase vorn."