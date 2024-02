per Mail teilen

In Selzen in Rheinhessen werden Uniformen für Garden genäht. In jedem maßgeschneiderten Unikat stecken bis zu 45 Stunden Arbeit.

In einer Einliegerwohnung am Ortseingang von Selzen im Kreis Mainz-Bingen rattern mehrere Nähmaschinen gleichzeitig. Hier arbeiten ein Schneidermeister, zwei Gesellen, ein Lehrling und zwei Aushilfen an den letzten Details der Gardeuniformen.

Genäht wird auch für den Karneval in Köln

In der Schneiderei, die Michael Lutze-Kummer gehört, bestellen zum Beispiel die Mainzer Prinzengarde, die Mainzer Ranzengarde und die Mainzer Füsilier-Garde. Aber auch Kunden aus Heidelberg und Köln lassen ihre Uniformen in Selzen maßschneidern. 40 bis 45 Stunden, schätzt Michael Lutze-Kummer, sitzen seine Angestellten an einer Uniform. Dementsprechend viel kosten die Einzelstücke dann auch.

"Man muss schon mit mindestens 1.400 Euro aufwärts rechnen für eine Gardeuniform."

Michael Lutze-Kummer ist selbst seit zehn Jahren Mitglied der Mainzer Ranzengarde. Bei einer Uniform komme es vor allem darauf an, dass sie gut sitze, sagt er. Trotzdem müsse man sich darin aber noch gut bewegen können. Die Uniformen werden aus einem festen Samt-Polsterstoff genäht. So sind die stabil und der Stoff nutzt sich durch die angebrachten Orden und die Schulterstücke nicht so schnell ab, erklärt Michael Lutze-Kummer.

Jede Garde hat ihre eigene Uniform

Die Uniformen der einzelnen Garden unterscheiden sich, erklärt er. Die Prinzengarde hat zum Beispiel einen Stehkragen, die Ranzengarde einen normalen Hemdkragen. Eins haben sie aber gemeinsam: Alle Uniformen leuchten in den Mainzer Fastnachtsfarben Rot, Weiß, Blau, Gelb.

Herkunft der Garden in der Mainzer Fastnacht Die uniformierten Garden gehen auf die Anfangszeit der Mainzer Fastnacht zurück und sind als eine reine Persiflage auf den Militarismus der Zeit vor 1823 zu verstehen. Unter der tätigen Mithilfe des Mundartdichters Friedrich Lenning wurde am 11. Januar 1837 ein Ranzenbatallion aus der Taufe gehoben, dessen Aufnahmebedingungen überliefert sind: „ein Mindestgewicht von zwei Zentnern bei einem Leibesumfang von sechs Fuß“ – das entsprach damals 172,6 Zentimeter. Quelle: Mainzer Fastnachts eg

Schneidermeister ist kein Fastnachter

Schneidermeister Miguel Nevado Dorado arbeitet seit mittlerweile zweieinhalb Jahren bei Michael Lutze-Kummer. Eigentlich kommt er aus der Nähe von Gießen. Obwohl er selbst kein Fastnachter ist, ist aber auch die Freude bei ihm immer groß, wenn eine Uniform nach vielen Stunden Arbeit fertig ist.

In Selzen wird auch die Offiziers-Uniform der Mainzer Prinzengarde genäht. SWR D. Diener

"Es ist immer schön zu sehen, wenn sich der Kunde freut und die Uniform anhat und sie passt und gut aussieht."

Die Uniform von Michael Lutze-Kummer hängt schon bereit für die Kampagne. Er freut sich, wie könnte es auch anders sein, schon auf die Feiertage. "Klar, der Rosenmontag ist natürlich der Höhepunkt der Fastnacht", sagt er.