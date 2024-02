Nach vier Jahren wieder Fastnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen

Nach vier Jahren gibt es wieder einen gemeinsamen Fastnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen. Details wurden am Donnerstag von den Organisatoren in Ludwigshafen bekannt gegeben.

Beim gemeinsamen Fastnachtsumzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen werden am 11. Februar mehrere zehntausend Besucher in der Innenstadt von Ludwigshafen erwartet. Der Umzug fällt um einiges kleiner und kürzer aus als noch in den Jahren vor Corona: 69 Zugnummern wird er nach Angaben der Organisatoren von der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (LUKOM) haben. 2.300 Teilnehmende machen mit. Die Kosten liegen nach Angaben von LUKOM-Geschäftführer Christoph Keimes bei 150.000 Euro. "Mit der größte Kostentreiber sind die Sicherheitsmaßnahmen", so Keimes. Das Geld steuern Sponsoren bei.

Fastnachtsvereine sorgen teils selbst für Sicherheit

In Absprache mit den Behördern werden entlang der Strecke Absperrgitter aufgestellt. Statt wie früher drei ist der Umzug nur noch knapp zwei Kilometer lang und endet bei dem Einkaufszentrum Rheingalerie. Für die Sicherheit an und auf den Mottowagen sind die Vereine selbst verantwortlich, ebenso für die Sicherheit der Tanz- und Fußgruppen oder der Garden. Es gibt zahlreiche Ehrenamtliche, darunter auch Sanitäter. Ohne die Ehrenamtlichen wäre eine Veranstaltung in dieser Größe laut Keimes überhaupt nicht zu stemmen.

Fastnachtsumzug stand auf der Kippe

Noch Anfang Dezember war es nicht sicher, ob der Umzug nicht doch wieder ausfällt, weil es zu wenig Anmeldungen gab. Christoph Heller ist Präsident des Großen Rates der Ludwigshafener Karneval-Vereine. Er hat monatelang dafür gekämpft, dass der Umzug doch stattfinden kann. Nach "sanftem Druck" auf seine närrischen Kolleginnen und Kollegen sind doch noch genügend Zugnummern zusammenkommen. Auch wenn es jetzt 30 Nummern weniger als in den vergangenen Jahren sind, bietet ein kurzer Umzug in seinen Augen dennoch mehr Möglichkeiten: "Ich kann viel mehr Kontakte nach außen haben, als ich das bei einem längeren Umzug bisher hatte. Aber ich verspreche Ihnen jetzt schon: Wenn der Umzug viel zu kurz ist, dann drehen wir um und fahren ihn noch einmal."

Wenn der Umzug viel zu kurz ist, dann drehen wir um und fahren ihn noch einmal.

Letzter gemeinsamer Fastnachtsumzug 2020

Der Umzug soll am 11. Februar um 13:11 Uhr starten. Mannheim und Ludwigshafen richten den gemeinsamen Umzug immer im Wechsel aus. Der letzte gemeinsame Fastnachtsumzug war 2020 - ebenfalls in Ludwigshafen. In den folgenden drei Jahren war er ausgefallen, 2021 und 2022 wegen Corona und 2023, weil verschärfte Sicherheitsauflagen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten.