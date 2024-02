In Koblenz ging es heute um Punkt 12:11 Uhr in der Altstadt los. Zum ersten Mal auf einer leicht geänderten Route durch die Innenstadt. Die Stimmung war trotzdem so gut wie immer. Und das, obwohl das Wetter heute in Koblenz, wie an den ganzen Karnevalstagen, nur mittelmäßig gut mitgespielt hat. Das aber hat die Karnevalsfreunde nicht daran gehindert, zu Tausenden am Straßenrand mitzufeiern.