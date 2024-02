Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:51 Uhr Kinderansprecher in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach? Kurz vor Ende des Newstickers noch eine Meldung des Polizeipräsidiums Westpfalz: Der Polizei wurden den Angaben zufolge gestern drei mutmaßliche Kinderansprecher an Schulen in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach gemeldet. Es sei umgehend Kontakt mit den betroffenen Kindern, Eltern und den Schulen aufgenommen worden, hieß es. In allen Fällen hätten die Kinder richtig reagiert und seien geflüchtet oder hätten sich Hilfe gesucht. Die Polizei hat eine verstärkte Präsenz im Umfeld der betroffenen Schulen angekündigt. Die Ermittlungen laufen.

9:42 Uhr Auflösung Quiz-Frage Ich hatte euch vorhin im Quiz gefragt, wie man die heutige Weiberfastnacht noch nennt. Es gab fünf Antwort-Möglichkeiten. Und es waren alle richtig 😉!



Wieverfastelovend heißt es im Rheinland, vor allem in Köln. Fettdonnerstag in und um Aachen, Schwerdonnerstag in Koblenz. Am Niederrhein heißt der heutige Tag oft Altweiber und in der alemannischen Fastnacht ist die Rede vom Schmotzigen Donnerstag. Danke euch fürs Mitmachen! 🎉💪

9:29 Uhr Blick zu den Nachbarn ins Saarland Leverkusen, Düsseldorf oder ?? Tja, da bleibt vorerst noch eine Lücke bei den möglichen Gegnern des 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale. Denn gestern Abend musste die letzte Viertelfinalbegegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach kurzfristig ausfallen. Der Dauerregen hatte den Rasen in Saarbrücken so durchnässt, dass nicht gespielt werden konnte. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die Halbfinal-Partien werden aber wie geplant am kommenden Samstag im ZDF-Sportstudio ausgelost. Und dann werden die Roten Teufel wissen, gegen wen es um den Endspiel-Einzug geht. Über dieses Thema berichtete die ARD-Popnacht am 8.2.2024 um 5 Uhr.

9:12 Uhr Mitterheinbrücke wird vermutlich nicht zur Buga 2029 fertig Schlechte Nachrichten an diesem doch sonst so fröhlichen Donnerstag: Die geplante Mitterheinbrücke bei St. Goar wird vermutlich nicht bis zum Beginn der Bundesgartenschau 2029 fertig sein. SWR-Reoporterin Jessica Pfeiffer hat die Einzelheiten für euch.

8:57 Uhr Kritik an eingeschränkten Öffnungszeiten von Burg Trifels Dicke Luft herrscht momentan rund um die Burg Trifels bei Annweiler. Südpfälzische Kommunalpolitiker kritisieren nämlich die Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz, die Öffnungszeiten der Burg deutlich einzuschränken. Der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt (CDU), beispielsweise warnt, das sei ein „enormer Schaden für die ganze Region“. Viele Touristen würden enttäuscht sein, wenn sie vor dem versperrten Burgtor stehen. Vom Tourismusverein Südliche Weinstraße heißt es, die Entscheidung schade den Gastronomen und den Ferienunterkünften in der Region. Die "Generaldirektion Kulturelles Erbe“ will die Burg Trifels aus Kostengründen an drei Tagen pro Woche geschlossen lassen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen am 8.2.2024 um 8:30 Uhr.

8:44 Uhr Stimmungsbericht: Narren ziehen durch Zell an der Mosel Um 11 Uhr 11 werden zur Weiberfastnacht und dem Schwerdonnerstag vielerorts die Rathäuser gestürmt. Aber auch jetzt ist schon was los auf den Straßen im Land. Beispielsweise in Zell an der Mosel, wie SWR-Reporter Sebastian Grauer berichtet.

8:30 Uhr "Letzte Generation" in der Nacht in Mainz aktiv Zum Auftakt der Weiberfastnacht in Mainz hat die "Letzte Generation" eine Protestaktion gestartet. In der vergangenen Nacht wurden in der Stadt bekannte Statuen durch die Klimaaktivisten mit Warnwesten und Schildern verkleidet. So traf es unter anderem die Figur des Bajazz mit Laterne auf dem Mainzer Schillerplatz. Die Figur hat jetzt eine orangene Weste an, auf einem Pappschild steht: "Bevor isch misch uffresch, schütz isch liwwer´s Klima." Auch die Figur des Mainzer Bischofs Kettler auf dem Bischofsplatz wurde umgestaltet, außerdem die Frauenlob-Barke am Rhein und die St.-Martins- Figur auf der Kupferbergterrasse. Alle tragen Warnwesten. In einer Mitteilung heißt es von Seiten der Klimaaktivisten: "Wo könnte der Spagat zwischen Spaß und Ernst besser gelingen als in der politischen Meenzer Fassenacht." Die Letzte Generation wolle auch noch im Jahr 2050 mit allen Menschen gemeinsam Fastnacht feiern. Dazu brauche es aber eine drastische Wende in der Klimapolitik. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 8.2.2024 um 8:30 Uhr.

7:59 Uhr GPS führt zu geklautem Wohnwagen Erfolgreich ist jetzt die Suche der Polizei in Zweibrücken nach einem gestohlenen Wohnwagen zu Ende gegangen. Den Angaben zufolge konnte der Wagen Mithilfe von GPS in Frankreich ausfindig gemacht werden. Von den Dieben fehlt aber noch jede Spur. Der Wohnwagen hatte ursprünglich im Zweibrücker Gewerbepark gestanden und war mit einem sogenannten Deichsel-Schloss gesichert. Das konnte die Diebe aber offensichtlich nicht abschrecken. Die Ermittlungen laufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 8.2.2024 um 7:30 Uhr.

7:46 Uhr History: Der 8. Februar im Jahr... 1956: Das Bundeskabinett beschließt die Einführung der Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 45 Jahren. Frauen bleibt der Dienst an der Waffe auch auf freiwilliger Basis bis weit nach der Wiedervereinigung verwehrt. 1950: Einstimmig bestätigt die Volkskammer der DDR den Beschluss des SED-Politbüros zur Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Es ist die Geburtsstunde der "Stasi". 1924: In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Nevada wird erstmals ein zum Tode verurteilter Gefangener in der Gaskammer hingerichtet. 1865: Der Augustiner-Mönch Gregor Mendel stellt seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Vererbung vor. Kaum jemand erkennt damals den Wert seiner Vererbungsregeln mit dominanten und rezessiven Merkmalen, die als Grundlage der modernen Genetik gelten.

7:22 Uhr Geglückte Generalprobe Im Kurfürstlichen Schloss in Mainz ist gestern Abend die Generalprobe für die Fernsehfastnachtsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" erfolgreich über die Bühne gegangen. Sitzungspräsident Andreas Schmitt, der selbst als Obermessdiener in die Bütt steigt, war mehr als zufrieden:

7:08 Uhr Quiz: Wie nennt man die Weiberfastnacht noch? So, zum wach-werden habe ich euch ein kleines Quiz vorbereitet. Passend zum heutigen Donnerstag, natürlich, zur Weiberfastnacht. Solltet ihr heute morgen beim Ticker schon fleißig mitgelesen haben, dann dürfte euch die Frage vor keine allzu großen Probleme stellen 😉. Meine Frage an euch: Wie nennt man die Weiberfastnacht noch? Wieverfastelovend Fettdonnerstag Schwerdonnerstag Altweiber Schmotziger Donnerstag richtige Antwort: Wieverfastelovend

richtige Antwort: Fettdonnerstag

richtige Antwort: Schwerdonnerstag

richtige Antwort: Altweiber

richtige Antwort: Schmotziger Donnerstag Die gegebene Antwort ist Das ist korrekt! So wie alle möglichen Antworten. Wieverfastelovend heißt es im Rheinland, vor allem in Köln. Fettdonnerstag in und um Aachen, Schwerdonnerstag in Koblenz. Am Niederrhein heißt der heutige Tag oft Altweiber und in der alemannischen Fastnacht ist die Rede vom Schmotzigen Donnerstag.

6:54 Uhr Kurierdienst-Fahrer muss dringend auf Toilette... Auf der A 61 bei Worms hat gestern ein Kurierdienst-Fahrer den Seitenstreifen genutzt, um schneller zur Toilette zu kommen. Auf der B9 fuhr er anschließend auch noch 30 Kilometer pro Stunde zu schnell. Die Polizei stoppte den Mann mit seinem Fahrzeug im Industriegebiet Worms-Nord. Dort begründete der Fahrer seine forsche Fahrweise dann mit seinem "dringenden Bedürfnis". Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, auch, weil er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 8.2.2024 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht die USA. Unter anderem ist ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden geplant. Thema des Gesprächs soll die Strategie in den Konflikten in Nahost und der Ukraine sein. In Russland wird die Wahlkommission heute voraussichtlich darüber entscheiden, ob der Oppositionspolitiker Nadeschdin als Präsidentschaftskandidat zugelassen wird. Eigenen Angaben zufolge will Nadeschdin bereits darüber informiert worden sein, dass 15 Prozent der von ihm eingereichten Unterschriften für eine Kandidatur ungültig seien. In Wien heißt es heute abend wieder: "Alles Walzer". Zum traditionellen Opernball werden rund 5. 000 Gäste erwartet. Der österreichische Unternehmer Richard Lugner wird in diesem Jahr voraussichtlich von US-Schauspielerin Priscilla Presley begleitet. Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals endet um 7 Uhr. Es wird aber auch heute noch mit Flugausfällen gerechnet. Gestern waren hunderte Verbindungen gestrichen worden. Die Gewerkschaft ver.di fordert, dass die Lufthansa ihr Tarifangebot nachbessert.

Nass ist es auf vielen Straßen in Rheinland-Pfalz. Fahrt daher bitte vorsichtig heute morgen auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder zur Altweiber-Feier 😊!

6:07 Uhr Die Wettervorhersage Bis zum Wochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz regnerisch. Erst am Samstag wird es wieder trockener. Die Einzelheiten hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke für uns. Video herunterladen (30,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Start in die Straßenfastnacht! In vielen Regionen im Land stürmen an Weiberfastnacht/Schwerdonnerstag die wilden Frauen die Rathäuser. Mehr dazu gleich. Mit einem eintägigen Warnstreik wollen die Beschäftigten in den deutschen Arztpraxen ihre Forderung nach besserer Bezahlung bekräftigen. Für die Patientinnen und Patienten könnte dies längere Wartezeiten bedeuten, oder auch, dass sie vor verschlossenen Türen stehen. Wie die Auswirkungen des Streiks für Rheinland-Pfalz konkret aussehen, darüber ist bislang nichts bekannt. Das Klinikum Idar-Oberstein soll umfassend saniert werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überreicht dafür heute einen Förderbescheid über 109 Millionen Euro.