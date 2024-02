10:00 Uhr Tschüß Das war unser Ticker am Dienstagmorgen. Danke für eure Begleitung. Morgen erwartet euch hier mein Kollege Klaus Welsch. Habt noch einen schönen Tag und bis bald!

9:29 Uhr Tunnel bei Annweiler werden gesperrt Achtung Autofahrer, heute Abend werden die Tunnel bei Annweiler wieder gesperrt. Der zuständige Landesbetrieb teilte mit, die Telekom müsse die Kabelschächte öffnen. Morgen ab 6 Uhr soll der Verkehr dann wieder rollen. Allerdings müssten die Tunnel dann morgen Abend erneut gesperrt werden. Darüber berichtete SWR4 RLP, Mannheim-Ludwigshafen, am 6. Februar 2024 um 8:30 Uhr

9:16 Uhr Neue Bombendrohungen an Schulen - Räumung Nachdem am gestrigen Tag mehrere Mails mit bedrohlichem Inhalt an Neuwieder Schulen eingegangen sind, haben heute mehrere Binger Schulen eine ähnliche Mail erhalten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind folgende Schulen betroffen: Hildegardisschule Bingen und die Berufsbildende Schule Bingen. Trotz der Ergebnisse aus Neuwied, bei welchen keine konkreten Gefährdungen erkannt wurden, nimmt die Polizei diese Mail sehr ernst und trifft individuelle Entscheidungen für jede Schule. In Bingen wurden nun beide Schulen geräumt und die Schülerinnen und Schüler verlassen seit ca. 8:40 Uhr die Schulgebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bingen Zwei Schulen betroffen Bombendrohung an Schulen in Bingen - Einsatz beendet Zwei Schulen in Bingen haben am Dienstag Bombendrohung per Mail erhalten. Eine ähnliche Mail erhielten Montag Schulen in Neuwied. Die Polizei hat jetzt Entwarnung gegeben. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtet SWR4 RLP, Mainz, am 6. Februar 2024 um 9:30 Uhr

8:58 Uhr Ein Jahr nach Erdbeben Türkei: Weitere Hilfe aus Ludwigshafen Genau ein Jahr nach dem schweren Erdbeben in der Region Gaziantep im Südosten der Türkei kommt dort weitere Hilfe aus Ludwigshafen an. Vertreter des Vereins Help Me aus Ludwigshafen wollen insgesamt 80.000 Euro an Erdbebenopfer übergeben. Das Geld sollen die 400 ärmsten Menschen in der Region bekommen. Help Me arbeitet dafür mit der Verwaltung vor Ort zusammen. Ein Vereinssprecher sagte, auch ein Jahr nach dem Erdbeben seien viele Menschen immer noch obdachlos. Sie müssten nach wie vor in Containern leben. Neben Help Me unterstützt auch der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep die Opfer. Der Verein hat unter anderem in der Erdbebenregion ein Kinderhaus gebaut und zwei Psychologen angestellt, um traumatisierten Kindern zu helfen. Beide Organisationen haben insgesamt über 400.000 Euro an Geld- und Sachspenden gesammelt. Darüber berichtete SWR4 RLP, Mannheim-Ludwigshafen, am 6. Februar 2024 um 8:30 Uhr

8:40 Uhr Achtung: Sturmböen und Dauerregen ab Mittwoch Zur Wochenmitte gibt es keine guten Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz: Die Meteorologen erwarten Sturmböen und gebietsweise Dauerregen. Also, es wird eher ungemütlich ab Mittwoch. Vor allem in der Nacht zum Mittwoch soll es starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde geben, was unwetterartig werden könnte. Ab der Nacht zu Mittwoch bis Freitagmorgen ist zudem gebietsweise Dauerregen angekündigt - zwischen 40 und 70 Liter pro Quadratmeter können fallen. Die Temperaturen, die jetzt noch sehr mild sind, sinken dann auf fünf bis neun Grad. Darüber berichtete SWR4 RLP am 6. Februar 2024 um 8 Uhr

8:30 Uhr ...Und sonst so am 6. Februar? ..1952: Als Nachfolgerin des mit 56 Jahren verstorbenen Georg VI. wird seine Tochter Elizabeth zur britischen Königin Elizabeth II. ausgerufen. Die offizielle Krönung von Elizabeth II. findet im Juni 1953 in Westminster Abbey statt und wird sogar erstmals im Fernsehen übertragen. ...1919: Erstmals starten zweimal täglich Flugzeuge in Berlin-Johannisthal, um Postsendungen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung in Weimar zu transportieren. Damit beginnt die Geschichte der zivilen Luftpost in Deutschland. ...2000: Bei der Stichwahl zur Wahl des finnischen Staatspräsidenten gewinnt Tarja Halonen. Sie war seit dem 1. März 2000 das erste weibliche Staatsoberhaupt von Finnland.

8:10 Uhr Bad Neuenahr-Ahrweiler will viel Geld aus Wiederaufbaufonds ausgeben Ein Blick nach Bad Neuenahr-Ahrweiler: Die Stadt will dieses Jahr mehr als 400 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufonds ausgeben. Das hat am Abend der Stadtrat beschlossen. Mit dem Geld sollen zum Beispiel zerstörte Straßen, Schulen und Wasserleitungen erneuert werden. Dafür werde aber auch zusätzliches Personal gebraucht. Die Kreisstadt muss mehr als 1.400 Straßen, Parkanlagen, Sportplätze, Schulen, Kindergärten und Abwasserrohre wiederaufbauen. Sie schätzt die Kosten insgesamt auf mehr als eineinhalb Milliarden Euro. Darüber berichtete SWR4 RLP, Koblenz, am 6. Februar 2024 um 6:30 Uhr

7:54 Uhr Bauunternehmer aus Ludwigshafen verurteilt Ein Bauunternehmer aus Ludwigshafen ist nach einer Prüfung durch den Zoll zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb verurteilt worden. Das hat das zuständige Hauptzollamt Karlsruhe mitgeteilt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit habe Geschäftsunterlagen des Ludwigshafener Bauunternehmens geprüft, so die Zollbehörde. Dabei seien zahlreiche Anhaltspunkte gefunden worden, dass Beschäftigte nicht richtig zur Sozialversicherung angemeldet wurden. Es habe Durchsuchungen gegeben und Zeugen seien gehört worden. Laut Hauptzollamt hatte der Bauunternehmer versucht, den Betrug durch fingierte Rechnungen zu verschleiern. Es seien etwa 650.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen hinterzogen worden sowie Lohnsteuer in Höhe von 150.000 Euro. Das Urteil gegen den Unternehmer ist laut Haupt-Zollamt rechtskräftig. Darüber berichtete SWR4 RLP, Mannheim-Ludwigshafen, am 6. Februar 2024 um 7:30 Uhr

7:40 Uhr Nach Wohnhausbrand Bad Kreuznach: Verdächtige in U-Haft Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Bad Kreuznach am Freitagabend ist die verdächtige Frau in U-Haft genommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ist sie 30 Jahre alt, ohne festen Wohnsitz und polizeibekannt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau keinen konkreten Bezug zu dem Gebäude, in dem sie das Feuer gelegt haben soll. Möglicherweise habe sie einfach aus Zerstörungswut gehandelt, so die Staatsanwaltschaft. Das Wohnhaus war durch das Feuer zerstört worden. Der einzige Bewohner wurde nicht verletzt. 20 Bewohner des Nachbarhauses mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden, weil ihr Haus durch das Löschwasser stark beschädigt wurde. Darüber berichtete SWR4 RLP, Mainz, am 6. Februar 2024 um 6:30 Uhr

7:35 Uhr Mit Hubschrauber nach Unfallflüchtigem gesucht Eine Suchaktion mit Hubschrauber hat es gestern Abend in der Südpfalz gegeben. Gefahndet wurde nach einem flüchtigen Unfallfahrer. Anwohner hatten gemeldet, dass in der Nähe des Friedhofs in Heuchelheim-Klingen ein Auto auf dem Dach liege. Der Fahrer sei zu Fuß über angrenzende Felder geflüchtet. Zeugen sagten, er sei alkoholisiert und möglicherweise verletzt gewesen. Die Hubschrauber-Suchaktion verlief ohne Erfolg. Der Fahrer konnte aber später identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Pressestelle Polizei Landau Darüber berichtete SWR4 RLP, Mannheim-Ludwigshafen am 6. Februar 2024 um 6:30 Uhr

7:03 Uhr Zu wenig Sozialarbeiter an Schulen in Kaiserslautern Schulsozialarbeiter sind wichtige Ansprechpartner für junge Menschen an Grund- und Berufsschulen sowie an weiterführenden Schulen. An vielen Schulen in Kaiserslautern zum Beispiel fehlen solche Lehrer. Es gibt oft nur eine Fachkraft für eine zu große Anzahl an Schülerinnen und Schülern. Mehr Infos dazu könnt ihr hier nachlesen: Kaiserslautern Mangel Schulsozialarbeit An Schulen in Kaiserslautern fehlen Sozialarbeiter An vielen Schulen in Kaiserslautern gibt es nur einen Schulsozialarbeiter. Dabei sind sie wichtige Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Voting: Straßenfastnacht contra Saalfastnacht SWR Christian Altmayer Es "fastnachtet" wieder. Spätestens ab Weiberfastnacht wird in vielen Ecken des Landes gefeiert, mit Umzügen und Veranstaltungen. Jeder hat ja so seine Vorlieben, die einen gehen lieber zur Straßenfastnacht, die anderen finden Saalfastnacht toll. Wie sieht es bei euch aus? Was mögt ihr lieber? Ich mag Straßenfastnacht am liebsten. Ich mag Saalfastnacht am liebsten. Ich mag am liebsten private Feiern zu Hause. Ich mag gar nicht Fastnacht feiern, ich bin kein Fastnachtstyp. Abschicken

6:51 Uhr Verhandlungen für Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gescheitert Keine guten Nachrichten, was die Verhandlungen für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein betrifft. Die Übernahmegespräche für das angeschlagene Klinikum sind nach Angaben der Gesellschafter gescheitert. Der Kreis Mayen-Koblenz teilte mit, die Unternehmensgruppe Sana sei nicht bereit, die Betriebsrente der Mitarbeiter im Fall einer Insolvenz abzusichern. Es gehe um einen dreistelligen Millionenbetrag. Dieses Risiko habe Sana nicht tragen wollen. Das Klinikum Mittelrhein hat zwei Standorte in Koblenz und je einen in Boppard, Mayen und Nastätten. Es beschäftigt 3.900 Menschen und hält mehr als 1.200 Betten vor. Darüber berichtete SWR4 RLP, Koblenz, am 6. Februar 2024 um 6:30 Uhr

6:42 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Vor einem Jahr, am 6. Februar 2023, kam es in der türkisch-syrischen Grenzregion zu einem verheerenden Erdbeben. In den beiden Ländern und an vielen anderen Orten wird heute der Opfer und Toten gedacht. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Das EU-Parlament stimmt am Mittag in Straßburg über seine Position zu einem EU-weiten Führerscheinentzug ab. Konkret geht es darum, dass zum Beispiel auch in Deutschland ein Fahrverbot gelten soll, wenn in einem anderen EU-Staat ein Fahrverbot ausgesprochen wurde. Bevor die strengeren Vorgaben in Kraft treten können, muss mit den EU-Staaten noch ein Kompromiss gefunden werden. Außerdem legt die EU-Kommission eine Empfehlung für ein neues, europaweites Klimaziel bis 2040 vor. Wie aus einem Entwurf hervorgeht, schlägt die Kommission eine Senkung der Emissionen bis zu dem Jahr um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 vor. Eine solche Reduzierung der Emissionen sei notwendig, um irreversible Kipppunkte zu vermeiden.

6:26 Uhr So läuft es auf den Straßen Heute gibt es keine außergewöhnlichen Ereignisse, wie Streiks - der Verkehr müsste also "normal" laufen. Wie dieses "normal" heute am Dienstag aussieht, erfahrt ihr wie immer in unserer Verkehrsübersicht. Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:25 Uhr Schwer Verletzter bei Brand im Kreis Mayen-Koblenz In Mülheim-Kärlich im Kreis Mayen-Koblenz hat am Abend ein Wohnhaus gebrannt. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Die Löscharbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Weißenthurm dauerten bis spät in die Nacht. Sowohl durch den Brand als auch durch das Löschen entstanden erhebliche Schäden. Wie es zu dem Feuer kam, ist laut Polizei noch unklar. Anwohner wurden am Abend gebeten, den Bereich in der Bahnhofsstraße zwischen der Koblenzer Straße und der Ringstraße großzügig zu umfahren. Darüber berichtete SWR1 RP am 6. Februar um 5:30 Uhr

6:05 Uhr Neue Regeln für Fußfesseln und Bodycams werden vorgestellt Wie vorhin schon kurz erwähnt, nach dem Entführungsfall in Edenkoben ist viel diskutiert worden über Fußfesseln. Jetzt soll es neue Regeln geben - für Fußfesseln und auch Bodycams. Damit soll die Polizei in Rheinland-Pfalz moderner werden. Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt die Pläne zum neuen Polizeigesetz heute vor.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt heute um 14 Uhr einen Regierungsentwurf für das neue Polizeigesetz vor. Das Gesetz soll unter anderem den Einsatz von Bodycams und Fußfesseln regeln. Hintergrund ist unter anderem der Entführungs- und Missbrauchsfall von Edenkoben. Im juristischen Dauerstreit um Zitate des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl in einem Buch soll heute (10 Uhr) eine Entscheidung verkündet werden. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Köln will die Witwe des Altkanzlers, Maike Kohl-Richter, erreichen, dass eine Reihe von Zitaten aus dem 2014 erschienenen Buch "Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle" von Heribert Schwan nicht mehr verbreitet werden darf. In Mainz steigt die Vorfreude auf Fastnacht! Bereits in wenigen Tagen findet der Rosenmontagszug statt. Welche Motivwagen in diesem Jahr durch die Straßen fahren werden - dieses Geheimnis lüftet der Mainzer Carneval-Verein (MCV) heute Vormittag.

6:01 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz: Regnerisch Ein bewölktes und regnerisches Wetter erwartet uns heute - und das wohl bis Freitag. Wie stark es dabei abkühlt, ist noch nicht ganz raus, derzeit sieht es nach milden 11 bis 13 Grad aus. Am Freitag könnten es aber auch schon bis zu 16 Grad werden. Video herunterladen (26,9 MB | MP4)