Hier wird in Rheinland-Pfalz 2024 Weiberfastnacht gefeiert

Die Weiberfastnacht ist traditionell der Übergang von der Sitzungs- zur Straßenfastnacht. Auch in diesem Jahr sind wieder die Möhnen los. Ganz Rheinland-Pfalz feiert mit.

Möhnen machen zur Weiberfastnacht die Region Koblenz unsicher

Am Donnerstag sind vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz die Möhnen los. An Weiberfastnacht, gerade rund um Koblenz auch Schwerdonnerstag genannt, stürmen die wilden Frauen die Rathäuser von Neuwied bis Mülheim-Kärlich und von Koblenz bis Andernach. Den Bürgermeistern geht es an den Kragen. So manche Krawatte fällt den Scheren der Frauen auch 2024 zum Opfer.

Termine zur Weiberfastnacht in RLP Region Koblenz Windhagen: Karnevalistischer Gottesdienst ab 8 Uhr

Bassenheim, Rhens, Vallendar u. a.: Rathauserstürmung ab 11:11 Uhr

Mülheim-Kärlich, Rhens, Weitersburg, Rhens, u. a.: Möhnenumzüge ab 14:11 Uhr

Rhens: Möhnenball im Kaisersaal ab 17 Uhr Region Mainz Mainz: Weiberfastnacht am Fastnachtsbrunnen ab 11:11 Uhr

Bad Kreuznach: Narrenkäfig auf dem Kornmarkt ab 11:11 Uhr Region Trier Trier: Proklamation auf dem Hauptmarkt ab 11:11 Uhr

Traben-Trarbach: Rathausstürmung ab 11:11 Uhr

Wittlich: Weiberdonnerstag auf dem Marktplatz ab 11:11 Uhr

Kelberg: Rathaussstürmung ab 16:11 Uhr

Veldenz: Karnevalsumzug in der Römerstraße ab 16:11 Uhr Region Ludwigshafen Bad Bergzabern: Hexensprung am Schloss Bergzabern ab 19:11 Uhr

Landau: "Schmudo" in der Jugendstil-Festhalle ab 19:11 Uhr

Speyer: Damensitzung in der Stadthalle ab 19:11 Uhr

Ludwigshafen: Altweiberfastnacht in der Friedrich-Ebert-Halle ab 20 Uhr Region Kaiserslautern Ramsen: Hexentreiben an der Eistalhalle ab 12:11 Uhr

Kaiserslautern: Altweiberfastnacht in der Kalause ab 20:11 Uhr

Ramstein: Altweiberfasching im Congress Center ab 20:30 Uhr

Rathausstürme auch in der Region Trier

Auch für die Rathäuser in der Region Trier gibt es zur Weiberfastnacht kein Entrinnen. An vielen Orten übernehmen dort die Narren das Regiment. Gestürmt wird unter anderem in Trier, Traben-Trarbach oder Kell am See. "Velnzer Fisseler Helau" heißt es dann am Nachmittag in Veldenz. Die Grafschafter Narren laden am Weiberdonnerstag zum Karnevalsumzug ein. Los geht das bunte Treiben um 16:11 Uhr ab der Römerstraße. Weiter gefeiert wird danach bei der After-Zug-Party. In Kenn, Traben-Trarbach und Gerolstein können dagegen die kleinen Karnevalisten die fünfte Jahreszeit feiern.

Möhnen in der Eifel servieren 2024 herzhaftes Frühstück

In Großlittgen in der Eifel stehen die "Littcher Möhnen" ab 6 Uhr in der Dorfmitte und gehen einer jahrzehntelangen Tradition nach. Sie verkaufen an vorbeifahrende Autofahrer Blut-, Mett- und Leberwurst sowie Mäuschen - ein frittiertes Hefegebäck. Mit "Zell Miau!" ziehen die Zeller Narren am Donnerstagvormittag, bekleidet in den gelb-schwarzen Vereinsfarben, durch die Stadt und besuchen Verbandsgemeindeverwaltung und Banken. In Deudesfeld sind die Möhnen unterwegs, um Schuhe zu putzen.

Prinzenpaare, Garden und Elferrat ziehen durch Neuerburg

Die Narren der Pelmer Ulkvögel nutzen den Vormittag dagegen, um in Gerolstein Kindergarten, Schulen und die Verbandsgemeinde zu besuchen. In Neuerburg in der Südeifel ziehen Prinzenpaare, Garden und Elferrat durch den Ort. Unter anderem in Wintrich und Osann-Monzel können sich die Karnevalistinnen und Karnevalisten dann über die von den Möhnen verkaufte Erbsensuppe freuen. Eine große Weiberdonnerstagsparty steigt außerdem in Idar-Oberstein.

Mainz feiert auf dem Schillerplatz

In Mainz wird die Weiberfastnacht wie üblich auf dem Schillerplatz gefeiert. Dazu werden wieder etwa 10.000 Narren erwartet. Wie in den vergangenen Jahren herrscht nach Angaben der Veranstalter ein Glasverbot. In diesem Jahr gibt es auch auf dem Marktplatz und dem Liebfrauenplatz Bühnen, damit es auf dem Schillerplatz nicht ganz so voll wird. Alle Veranstaltungen seien frei zugänglich, hieß es.

Narrenkäfig in Bad Kreuznach

Auch in Bad Kreuznach wird es närrisch: Ab 11:11 Uhr wird rund um den Kornmarkt gefeiert. Im traditionellen Narrenkäfig werden mehr als 10.000 Besucher erwartet. Bis in den Abend gibt es ein Bühnenprogramm mit Partymusik. Wer sich nicht vorher schon um Tickets gekümmert hat, kommt trotzdem noch rein: Der Eintritt in den abgesperrten Partybereich kostet zehn Euro. Karten gibt es ab 11:11 Uhr am Verkaufsstand in der Fußgängerzone. Gegen 17:30 Uhr werden die besten Kostüme prämiert. Wie in Mainz herrscht auch im Bad Kreuznacher Narrenkäfig aus Sicherheitsgründen ein Glasverbot.

Ein alter Brauch zur Weiberfastnacht, auch in RLP: Mit der Schere "bewaffnet" werden Krawatten ein gutes Stück kürzer gemacht. Da konnte auch das bunte Hunde-Motiv nichts mehr retten. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Fredrik Von Erichsen

In der Westpfalz sind die Hexen los

In Ramsen starten die Ramser Stumpfwaldhexen um 12:11 Uhr an der Eistalhalle mit ihrem Hexentreiben. In der Halle steigt ab 20:11 Uhr am Abend auch die Altweiberparty. Gefeiert wird die Altweiberfastnacht auch beim Karnevalverein Kaiserslautern in der Kalause. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse. Eine weitere Party wird ab 20:30 Uhr beim Altweiberfasching im Congress Center in Ramstein gefeiert.

Altweiberfastnacht in Ludwigshafen

Die Altweiberfastnacht in der Friedrich-Ebert-Halle ist nach Angaben der Stadt Ludwigshafen eine der größten Fastnachts-Partys in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar. Zur "Kultparty" werden erneut mehr als 2.000 Menschen erwartet. Neu in diesem Jahr: Der "Schmudo in de Feschdhall" in Landau. Zum "Schmutzigen Donnerstag" öffnet die Jugendstil-Festhalle um 19:11 Uhr ihre Türen. Außerdem lädt die Speyerer Karnevalsgesellschaft zur Damensitzung in der Stadthalle ein. Bekannte Fastnachtsgrößen stehen dort auch ab 19:11 Uhr auf der Bühne.