Weiberfastnacht: So ausgelassen feiert die Region Trier

Rathauserstürmungen, Schuheputzende Möhnen, Umzüge und jede Menge Erbsensuppe. An Weiberdonnerstag ist in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück jede Menge los.

In vielen Orten an der Mosel, im Hunsrück, in der Eifel und im Hochwald wird heute Weiberfastnacht gefeiert. 🎉 Neben den traditionellen Rathauserstürmungen gibt es Kappensitzungen, außerdem ziehen in vielen Orten Möhnen durch die Gemeinden. 🎭

Möhnen servieren herzhaftes Frühstück

In Großlittgen in der Eifel stehen die "Littcher Möhnen" seit sechs Uhr in der Dorfmitte und gehen einer jahrzehntelangen Tradition nach. Sie verkaufen an vorbeifahrende Autofahrer Blut-, Mett- und Leberwurst sowie Mäuschen - ein frittiertes Hefegebäck.

Mit "Zell Miau" sind die Zeller Narren am Vormittag bekleidet in den gelb-schwarzen Vereinsfarben durch die Stadt gezogen. Und sie haben Verbandsgemeindeverwaltung und Banken besucht.

In Deudesfeld sind die Möhnen unterwegs, um Schuhe zu putzen.

Prinzenpaare, Garden und Elferrat ziehen durch den Ort

Die Narren der Pelmer Ulkvögel haben den Vormittag dagegen genutzt, um in Gerolstein Kindergarten, Schulen und die Verbandsgemeinde zu besuchen. In Neuerburg in der Südeifel sind Prinzenpaare, Garden und Elferrat durch den Ort gezogen.

Pünktlich um 11:11 Uhr haben die Narren dann unter anderem in Wittlich, Trier, Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach die Rathäuser gestürmt. In Wintrich und Osann-Monzel zum Beispiel haben sich die Karnevalistinnen und Karnevalisten dann über die von den Möhnen verkaufte Erbsensuppe gefreut. Eine große Weiberdonnerstagsparty gibt es außerdem in Idar-Oberstein.

Auch am Nachmittag werden Rathäuser gestürmt

Während es am Nachmittag unter anderem in Kenn, Schweich und Trier-Irsch Kinderkarnevalsitzungen gibt, nutzen die Narren in Kelberg und Kell am See die Zeit, um in ihren Orten die Rathäuser zu stürmen.

"Velnzer Fisseler Helau" heißt es in Veldenz, wenn ab 16:11 Uhr die Grafschafter Narren zum Umzug einladen. Die Nacht zum Tag machen die Karnevalisten in Hoxel. Dort startet am Abend ein Nachtumzug. Einen genauen Überblick über die Karnevalsveranstaltungen in der Region Trier gibt es hier.