Fastnacht, Fasching, Karneval: Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür! Egal ob Sie einen Fastnachtsumzug bestaunen oder auf einer Faschingsparty das Tanzbein schwingen möchten. Hier finden Sie eine Übersicht zu den größeren Fastnachtsveranstaltungen im Westen der Pfalz.

Fasching in unserer Region

Donnersbergkreis

Südwestpfalz

Kreis und Stadt Kaiserslautern

Die Stumpfwaldhexen in Ramsen sammeln für einen guten Zweck

An Altweiber (8.2.) oder auch Hexenfastnacht ziehen die Stumpfwaldhexen in Ramsen im Donnersbergkreis durch die Straßen. Dabei sammeln sie - wie jedes Jahr - Geld für einen gemeinnützigen Zweck. 2023 kam so eine Spendensumme von 3.000 Euro zusammen. Bei den Aktionen liege ihnen vor allem das Wohl der Kinder in der Region am Herzen, sagen die Hexen.

Los geht's um 8 Uhr. Da treffen sich die Stumpfwaldhexen an der Hauptstraße in Ramsen und machen sich von dort aus auf den Weg durch den Ort. Das Hexentreiben mit Essen und Getränken beginnt um 12:11 Uhr auf dem Parkplatz der TUS05 Ramsen. Danach fliegen die Hexen bis 17 Uhr weiter durch die Hauptstraße. Und wer Glück hat, dem malen sie vielleicht ein "HexHex" auf die Autoscheibe.



Abends gehts in der Eistalhalle mit der Altweiberparty weiter. Start: 20:11 Uhr. Da wird dann unter anderem zu Live-Musik von der Band "Magic" getanzt.

In Eisenberg laden die Hexen zur Hexensuppe ein

Auch in Eisenberg sind Hexen unterwegs. Seit über 30 Jahren sammeln sie Spenden für gemeinnützige Organisationen, wie zum Beispiel die Tafel in Eisenberg. Am Morgen des 8. Februar ziehen sie für den guten Zweck um die Häuser. Danach laden sie zu einem närrischen Zusammentreffen auf dem Marktplatz von Eisenberg ein. Ab 11:11 Uhr gibt's neben Getränken auch die traditionelle Hexensuppe.

Rosenmontagsparty in Kirchheimbolanden

Die Karnevalgesellschaft KiBo feiert den höchsten Feiertag der Narren in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden mit der Band "Rebellen". Die große Rosenmontagsparty startet um 19:33 Uhr. Tickets sind sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf erhältlich.

Merzalwer Nachtumzug erleuchtet die Straßen in Merzalben

Der Nachtumzug des Karnevalvereins Merzalwer Burgnarren geht am 10. Februar über die Bühne. In der Südwestpfalz gilt dieser "leuchtende" Umzug als ein Höhepunkt des Straßenfaschings. Los geht's um 19:11 Uhr. Beleuchtet bahnen sich Fußgruppen und Wagen ihren Weg durch die Hauptstraße. Besucher und Besucherinnen können den Abend im Anschluss auf einer "After-Zug"-Party auf dem Kerweplatz ausklingen lassen. In Merzalben wird es ein Parkleitsystem für Autofahrer geben.

Karnevalverein Elwetritsche lädt zum Umzug durch Dahn

Bereits zum 56. Mal schlängelt sich der Umzug des Karnevalvereins "Elwetritsche" am 11. Februar durch die Dahner Straßen. Fußgruppen, bunt geschmückte Wagen und ein Straßenfastnacht warten auf alle Narren und Närrinnen. Der Umzug setzt sich um 13:30 Uhr in Bewegung.

Großer Fastnachtsumzug in Zweibrücken

Am Fastnachtsdienstag (13. Februar) soll sich der Zweibrücker Fastnachtsumzug um Punkt 14:11 Uhr in Bewegung setzen. Der Umzug gilt, zusammen mit dem in Ramstein, als einer der größten in der Westpfalz. Auf fast drei Kilometern Länge werden die Motivwagen dann für circa zwei Stunden durch die Innenstadt ziehen. Zusätzlich zu dem närrischen Treiben auf den Straßen Zweibrückens soll es auch wieder ein Festzelt mit Musik auf dem Alexanderplatz geben. Dort wird nach Ende des Umzuges bis 21 Uhr weiter gefeiert.

Die Bruchkatzen bitten zum Umzug in Ramstein-Miesenbach

Auf alle Feierwütigen wartet an Altweiberfastnacht eine große Party im Congress Center Ramstein. Live-Band und DJ sorgen für Musik. Außerdem wird es ein Männerballett und Guggenmusik geben. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Am Fastnachtsdienstag wird es wieder bunt auf Ramsteins Straßen. Der Fastnachtsumzug gilt nämlich als größte närrische Zusammenkunft in der Region. Letztes Jahr versammelten sich laut Polizei knapp 15.000 Besucher und Besucherinnen, um in Ramstein-Miesenbach zu feiern. Dieses Jahr fällt der 73. Westricher Fastnachtsumzug auf den 13. Februar und startet um 14 Uhr. Ab circa 15 Uhr öffnet dann auch das Congress Center seine Türen und lädt alle Partyliebhaber zum Tanzen und Feiern zu Live-Musik ein.

Auch der älteste Verein in Kaiserslautern feiert Fastnacht

"Kalau, Kalau" ruft man sich an Fastnacht in Kaiserslautern zu. Zum Beispiel an Altweiber am 8. Februar. Da lädt nämlich der der Karnevalverein Kaiserslautern, der KVK, in die Kalause an der Gartenschau ein. Verschiedene Musik-Acts, unter anderem die Band "Sergeant", heizen in der Kalause ein. Los geht es um 18 Uhr.

Die "Dicke Bertha" läutet in Kaiserslautern mit lautem Knall die Fastnacht ein. SWR

Das Finale des närrischen Treibens ist dann am Fastnachtsdienstag in der Kaiserslauterer Innenstadt. Auf dem Stiftsplatz gibt's ab 13 Uhr ein Bühnenprogramm mit Gardetanz und Sketchen.

Traditionelle Fastnachtsparty in Niederkirchen

Auch in Niederkirchen können sich Besucher und Besucherinnen auf eine große Faschingsparty freuen. Am Samstag vor Rosenmontag lädt der TuS Niederkirchen alle volljährigen Narren ab 20:11 Uhr zum Tanzen und Schunkeln in die Mehrzweckhalle ein. Karten gibt es nur im Vorverkauf.