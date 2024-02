Weiberfastnacht: So feiern die Narren im Regen in Mainz und Bad Kreuznach

Heute geht's endlich los: Rund um den Mainzer Schillerplatz feiern seit 11:11 Uhr die Narren. Auch im "Narrenkäfig" in Bad Kreuznach wird geschunkelt.

Die Narren lassen sich vom starken Regen nicht abhalten, Weiberfastnacht in Mainz und Bad Kreuznach zu feiern. Sie ignorieren einfach das Wetter.

So feiern die Narren und Närrinnen auf dem Mainzer Schillerplatz:

„Bei schönem Wetter kann jeder feiern, aber wir Meenzer feiern immer!“ sagt Monika Bertram, die trotz des Regenwetters mit ihren Freundinnen auf den Mainzer Schillerplatz gekommen ist. „Außerdem gibt’s kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, findet sie. Sie lässt sich die Partystimmung nicht von ein paar Regentropfen vermiesen. „Ich geh in den Keller und gucke bei meinen Kostümen, was zum Wetter passt und dann passt das auch!“ Heute geht sie als Schaf.

Bei dem Wetter hilft nur gute Laune!

Daniela Wucher ist aus Lörzweiler gekommen Sie hat gegen das schlechte Wetter gute Laune mitgebracht. Sie ist mit einer Gruppe von Freunden hier und ist sich sicher: "Wir bleiben bis 16 Uhr auf dem Schillerplatz und gehen danach noch in die Kneipe." Über ihren bunten Hüten tragen alle einen Regenschutz und sind damit bestens ausgerüstet.

Party auf Schillerplatz, Marktplatz und Liebfrauenplatz

Wer heute rund um den Schillerplatz in Mainz mitfeiern will, der muss sich um nichts kümmern, außer vielleicht ums Kostüm. Tickets sind nicht notwendig. Schon 1.000 Närrinnen und Narren sind da. Erwartet werden im Laufe des Tages in der Innenstadt mehrere 10.000 Narren.

Der Sprecher des Mainzer Carneval Vereins, Michael Bonewitz, sagte, von Weiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag gelte in der Innenstadt von Mainz die so genannte Marktsatzung. Und die besage, dass alle Veranstaltungen öffentlich sind und frei zugänglich sein müssen. Heute gibt drei Partylocations: Nicht nur auf dem Schillerplatz sondern auch auf dem Marktplatz und dem Liebfrauenplatz gibt es Programm. "Damit es nicht ganz so voll wird auf dem Schillerplatz", sagt der MCV-Sprecher.

Programm Bühne am Schillerplatz in Mainz 2024 11:11 Uhr: Handkäs un sei Mussig 11:30 Uhr: Oliver Mager 12 Uhr: Kira Resch 12:20 Uhr: Spassmachercompany 12:50 Uhr: Dobbelbock 13:10 Uhr: Altrheingarde 13:35 Uhr: Rotrockrapper 13:55 Uhr: Laura Heinz 14:15 Uhr: Rheinmainzer 14:35 Uhr: Frederick van der Sonne 14:55 Uhr: Kapellmainzer 15:15 Uhr: Amigos del Sol 15:35 Uhr: Meenzer Medsche 15:55 Uhr: Ciro Visione 16:15 Uhr: Humbas 16:45 Uhr: Sweet Diamonds 17 Uhr: Die Eisbären 17:20 Uhr: Die Moritze Moderation Lilli Neger (MCV) + RPR1. Quelle: MCV

Oliver Mager, die Humbas und ganz viele Narren

Das Programm auf der Bühne am Schillerplatz läuft ab 11:11 Uhr. Den Auftakt macht die Band "Handkäs un sei mussig". Außerdem auf der Bühne stehen Fastnacht-Stars wie Oliver Mager, die Amigos del Sol oder die Mainzer Kultband "Die Humbas" um Frontmann Thomas Neger. Das Bühnenprogramm dort endet um 17:20 Uhr.

Auf der Bühne auf dem Markplatz beginnt das Programm um 13:11 Uhr. Dort legt bis 21:45 Uhr ein DJ auf. Auch auf dem Liebfrauenplatz gibt es Musik von einem DJ, und zwar von 11 bis 22 Uhr.

Glasverbot rund um den Mainzer Schillerplatz



Auf dem Schillerplatz und im Umkreis sind Glasflaschen verboten, sagte der Sprecher des Mainzer Carneval Vereins (MCV), Michael Bonewitz: "Besucherinnen und Besucher müssen im Bereich der Festmeile Ludwigsstraße, inklusive Schillerplatz und Tritonplatz mit Kontrollen durch MCV und das Ordnungsamt rechnen."

Ein "Käfig voller Narren" in Bad Kreuznach

Auch auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach ging es um Punkt 11:11 Uhr los. Der „Narrenkäfig“ wurde eröffnet mit dem Einzug der diesjährigen Jubiläumsgarde, den „Eiskalten Spallern“. Bisher sind bis zu 200 Narren auf den Kornmarkt gekommen, berichtet SWR-Reporterin Ilona Hartmann. „Hier sind vor allem Regencapes und Regenschirme zu sehen“, sagt sie. Die Standbetreiber hoffen aber, dass sich der Narrenkäfig noch füllt.

So feiern die Narren in Bad Kreuznach:

Wer sich nicht vorher um Tickets gekümmert hat, kommt heute in Bad Kreuznach trotzdem noch rein. Der Eintritt in den abgesperrten Partybereich kostet zehn Euro. Karten gibt es am Verkaufsstand in der Fußgängerzone. Bis in den Abend hinein gibt es ein Bühnenprogramm mit Partymusik. Gegen 17:30 Uhr werden die besten Kostüme prämiert.

Glasverbot auch in Bad Kreuznach

Mitfeiern darf jeder, der älter als 16 Jahre ist. Auch in diesem Jahr herrscht rund um den "Narrenkäfig" wieder ein Glasverbot. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert außerdem, dass keine spitzen Gegenstände oder Spielzeugwaffen mit auf das Gelände gebracht werden. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf kommen den Fastnachtsvereinen zugute, die damit den Festzug in Bad Kreuznach am Samstag finanzieren.