Nach einem Lkw-Brand in der Nacht auf Donnerstag konnten die Bergungsarbeiten am Vormittag abgeschlossen und die A61 bei Frankenthal wieder frei gegeben werden.

Laut Feuerwehr Frankenthal hatte der Anhänger des Lkw gegen 3 Uhr Feuer gefangen. Der Lkw-Fahrer konnte den brennenden Sattelschlepper noch rechtzeitig von der Zugmaschine abkuppeln und blieb unverletzt. Wie Feuerwehr Frankenthal berichtet, hatte der Lkw Metallteile in Gitterboxen geladen.

Frankenthal: A61 in Richtung Mainz zwei Stunden voll gesperrt

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Anhänger schon lichterloh. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand nach etwa zwei Stunden zu löschen, auch mit Hilfe von Löschschaum. In dieser Zeit musste die A61 in Richtung Mainz voll gesperrt werden, so die Feuerwehr. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

Bergungsarbeiten dauern an - eine Fahrspur gesperrt

Inzwischen steht der ausgebrannte Sattelschlepper auf dem Standstreifen kurz hinter dem Kreuz Frankenthal in Richtung Worms. Um kurz nach 7 Uhr hatte die Bergung begonnen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Ludwigshafen-Ruchheim. Dafür musste die A61 in Richtung Worms ab 9 Uhr erneut voll gesperrt werden.

Die Ursache für den Brand war laut Polizei ein technischer Defekt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.