Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss Das wars schon wieder mit dem Newsticker zum Bergfest der Woche. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Wenn ihr wollt, lesen wir uns morgen wieder - ab 6 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch, passt auf euch auf! Tschüss.

9:52 Uhr Blick auf das Yoga-Voting Ich hatte euch vorhin gefragt, ob ihr schon mal Yoga gemacht und dabei auch positive Erfahrungen gemacht habt, oder, so wie ich, immer einen Grund findet, warum es gerade jetzt leider nicht passt mit den Übungen 😁. Tja, und 47 % von euch, die sich am Voting beteiligt haben, haben tatsächlich schon gute Erfahrungen mit Yoga gemacht. Knapp 38 Prozent haben es noch nie versucht. Das ist meine Gruppe 😆. Danke euch fürs Mitmachen!

9:42 Uhr In Pirmasens entsteht weiteres Mosaik Nach der Vogeltreppe soll in Pirmasens ein weiteres Mosaik-Kunstwerk entstehen. Laut Stadt wird bis August eine Mauer am Münzplatz mit den Steinen von der rheinland-pfälzischen Künstlerin Tanja Lebski umgestaltet. Die Kosten liegen bei 200.000 Euro.

9:30 Uhr Luchs stirbt bei Unfall im Kreis Südwestpfalz In der Südwestpfalz ist ein Luchs-Weibchen bei einem Autounfall gestorben. Da kommt natürlich gleich die Frage auf, ob die Luchsdame zum Kreis der Tiere gehört, die von 2016 bis 2020 in einem großangelegten Projekt im Pfälzerwald ausgesiedelt wurden. Das ist aber noch unklar. Möglicherweise gehörte das gestorbene Luchs-Weibchen auch schon zum Nachwuchs der Tiere. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 7.2.2024 um 8:30 Uhr.

8:58 Uhr Rhein-Hunsrück-Kreis: 200 Jahre Auswanderung nach Brasilien Der Rhein-Hunsrück-Kreis erinnert in diesem Jahr an die Auswanderung vieler Hunsrücker nach Brasilien vor 200 Jahren. Gestern wurde das Programm dafür vorgestellt. Bis zu 40 Veranstaltungen sind im Laufe des Jahres geplant. Zum Hintergrund: Im Juli 1824 hatten die ersten Siedler aus dem heutigen Rhein-Hunsrück-Kreis Brasilien erreicht. Sie waren ausgewandert, um der Armut zu entkommen und sich im Süden Brasiliens ein besseres Leben aufzubauen. Auch heute wird dort noch Deutsch mit Hunsrücker Dialekt gesprochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 7.2.2024 um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr Demo für Demokratie in Alzey Wie schön! In Alzey haben gestern Abend doppelt so viele Menschen an einer Demonstration für Demokratie und gegen Rechtsextremismus teilgenommen wie erwartet. Nach Angaben der Polizei waren es am Ende rund 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Demonstration verlief weitgehend friedlich. Eine Frau wurde festgenommen, nachdem sie Demo-Teilnehmer bedroht und beleidigt hatte. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten unter anderem Alzeyer Vereine, Parteien und Unternehmen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 7.2.2024 um 8:30 Uhr.

8:13 Uhr Proteste vor Koblenzer Rathaus Betriebsrat und Beschäftigte des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein haben am Dienstagnachmittag vor dem Koblenzer Rathaus demonstriert. Im Rathaus traf sich zu der Zeit der Stadtrat, um über die gescheiterten Verhandlungen mit dem Krankenhauskonzern Sana zur Übernahme des Klinikums zu beraten. Der Betriebsratsvorsitzende Christoph Bernhardt zeigte sich enttäuscht vom Ausgang der Verhandlungen mit Sana.

7:59 Uhr Voting: Wie schaut es bei euch mit Yoga aus? Yoga/Pilates-Pose "Herabschauender Hund" picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | lev dolgachov Ich muss gestehen, ich will Yoga schon lange mal ausprobieren. Aber, ihr kennt es vielleicht, es kommt irgendwie immer wieder was dazwischen ☺. Dabei soll Yoga doch entspannend wirken und gut tun. Also genau das, was ich mal bräuchte. Aber gut. Wie siehts denn bei euch so aus mit Sonnengruß und Co? Habt ihr schon positive Erfahrungen mit Yoga gemacht? Ja, ich habe positive Erfahrungen damit gemacht. Nein, ich habe bisher keine positiven Erfahrungen mit Yoga gemacht. Weder "ja" noch "nein" - ich habe bisher kein Yoga ausprobiert. Abschicken

7:47 Uhr Prozess gegen Mainzer Busfahrer beginnt Vor dem Mainzer Amtsgericht muss sich ab heute ein Busfahrer der Mainzer Mobilität wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, ohne Grund stark abgebremst und dadurch Verletzungen bei mehreren Fahrgästen verursacht zu haben. Ein 94-jähriger Mann starb gut eine Woche nach dem Unfall. Er hatte sich laut Anklage bei dem Bremsmanöver mehrere Rippen und einen Brustwirbel gebrochen. Bei dem Vorfall waren vier weitere Menschen verletzt worden. Außerdem war eine Straßenbahn auf den bremsenden Bus aufgefahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 7.2.2024 um 7:30 Uhr.

7:25 Uhr History: Der 7. Februar im Jahr... ...2020: Ein Glückspilz aus dem Münsterland knackt den 90-Millionen-Eurojackpot. Erst vier Wochen später meldet sich der Rekordgewinner. Er hatte 18,50 Euro eingesetzt. ...1989: Werbung für Kondome auf den Trikots einer Fußballmannschaft verstößt nicht gegen die guten Sitten, entscheidet das Landgericht Frankfurt im Rechtsstreit zwischen dem DFB und dem FC Homburg. Die Spieler des FC Homburg konnten wieder mit einem entsprechenden Logo auflaufen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Michael Probst ...1918: Ein Landarzt im amerikanischen Kansas diagnostiziert eine besonders bösartige Form der Grippe. Ungewöhnlich ist, dass vor allem junge und bis dahin gesunde Menschen daran erkranken und häufig auch sterben. Da in Kansas auch amerikanische Soldaten für ihren Einsatz im Ersten Weltkrieg ausgebildet werden, gelangt der Erreger mit den Truppentransporten nach Frankreich und breitet sich von dort flächendeckend aus. Seinen Namen bekommt die Seuche erst, als das kriegsneutrale Spanien offiziell über die Krankheitsfälle informiert: die Spanische Grippe.

7:14 Uhr Demos gegen Rechtsextremismus: RLP-Freie Wähler fordern Partei-Vorsitzenden Aiwanger zur Teilnahme auf Innerhalb der Freien Wähler gibt es Spannungen wegen der jüngsten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Der rheinland-pfälzische Vorsitzende Stephan Wefelscheid fordert den Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger auf, an den Demonstrationen teilzunehmen und klare Haltung zu zeigen. Dem SWR sagte Wefelscheid: Hubert Aiwanger begründet seine Weigerung, an den Demos teilzunehmen damit, dass die Demonstrationen von Linksextremisten unterwandert seien.

7:02 Uhr Stuttgart raus aus DFB-Pokal - Mainz 05 kämpft gegen den Abstieg Wir werden nochmal sportlich an diesem Mittwochmorgen 😁! Aber keine Angst, ihr könnt ruhig sitzen bleiben und dabei weiter euren Kaffee oder Tee schlürfen. Der VFB Stuttgart ist gestern Abend aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Der VFB verlor bei Bayer Leverkusen mit 2:3 und muss damit den Traum vom Pokalsieg vorzeitig begraben. Heuet Abend hat noch der 1. FC Saarbrücken die Chance, ins Halbfinale des Pokals einzuziehen. Der Drittligist trifft zu Hause auf Borussia Mönchengladbach. Und auch Mainz 05 ist heute Abend im Einsatz. Nicht im DFB-Pokal, sondern in der Liga. In einem Nachholspiel gegen Union Berlin geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg: Mainz Fußball | Bundesliga Mainz 05 vor Abstiegsendspiel - Trainer Siewert unter Druck Das Nachholspiel gegen Union Berlin ist für den kriselnden FSV Mainz 05 fast schon ein Abstiegsendspiel. Trainer Jan Siewert braucht auch persönlich dringend ein Erfolgserlebnis. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:50 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der Mongolei erwartet. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Mongolei. Das Europaparlament in Straßburg stimmt über weniger strenge Regeln für gentechnisch veränderte Lebensmittel ab. Damit dürfte es einfacher werden, mit modernen Gentechnikverfahren neue Züchtungen zu erschaffen, die potenziell gesünder und widerstandsfähiger sind. Wir sagen Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Dieter Bohlen 🎂 ! Der "Pop-Titan" wird 70. Zusammen mit dem gebürtigen Rheinland-Pfälzer Thomas Anders wurde Bohlen in den 1980er-Jahren als Mitglied des Pop-Duos Modern Talking bekannt.

6:41 Uhr Unbekannte werfen 12 Kilo-Stein auf Autobahn Da fehlen mir die Worte: Unbekannte haben am Dienstagabend bei Kirchheimbolanden einen rund 12 Kilogramm schweren Stein von einer Brücke auf die A 63 geworfen. Laut Polizei passierte das bei Marnheim (Donnersbergkreis) in Richtung Mainz. Eine Zeugin will drei Personen gesehen haben, die kurz nach dem Vorfall weggelaufen seien. Durch den Steinwurf wurde niemand verletzt. Über das Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 7.2.2024 um 6:30 Uhr.

6:22 Uhr 🚗 So sieht es auf den Straßen im Land aus Unser Überblick über die Straßen im Land verrät euch unter anderem, wo es sich an diesem Mittwochmorgen schon staut und wo es noch "läuft": Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:07 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes seit 0 Uhr macht es uns im Land eindringlich klar: Bis Freitag dürfte es ziemlich nass werden in Rheinland-Pfalz. Dauerregen ist vorhergesagt. Dazu kommt ein kräftiger Wind. Näheres von SWR-Wetterexperin Claudia Kleinert: Video herunterladen (29,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Welche Einstellung haben die Bürgerinnen und Bürger in RLP zur Demokratie? Wie zufrieden sind die Menschen im Land mit der Demokratie? Und wie beteiligen sich die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer politisch und gesellschaftlich? Antworten auf diese Fragen soll eine wissenschaftliche Studie geben, die der Landtag in Auftrag gegeben hat. Heute nachmittag sollen Ergebnisse bekanntgegeben werden. Zum 60. Mal präsentieren das Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz und die Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V. ihre große Kinderfastnacht mit Klepperwettbewerb. Wer bisher noch nicht weiß, was das "Kleppern" zu bedeuten hat, bekommt es dort heute beigebracht. In der Fußall-Arena in Mainz ist am Abend Existenzkampf angesagt: In einem Nachholspiel der Bundesliga empfängt der FSV Mainz 05 den direkten Konkurrenten Union Berlin. Los geht es um 18:30 Uhr.