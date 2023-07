PFAS: Umweltbehörde untersucht Fische in der Eifel auf Schadstoffe

Seit 2015 warnen Behörden davor, Fische aus den Bächen rund um den Flugplatz Spangdahlem zu essen. Wie stark sie mit Schadstoffen belastet sind, sollen neue Untersuchungen klären.

Gabriele Poppenk geht seit Jahren mit ihrem Hund am Kailbach spazieren. Hier, am Ortsrand von Niederkail in der Nähe von Wittlich, lässt sie Amy gerne auch mal ins Wasser. Seit vergangener Woche allerdings habe sie dabei "kein gutes Gefühl mehr". Denn als sie das letzte Mal am Bach war, war sie dort nicht alleine.

An der abgelegenen Stelle hätten mehrere Autos geparkt, erzählt Poppenk. Dann seien vier Männer in hohen Gummistiefeln den Bach entlang gewatet. "Die hatten Gerätschaften dabei, Wasserproben und Eimer voller Fische", erinnert sich die Frau aus Herforst.

Gabriele Poppenk hat beobachtet, wie Fachleute Forellen aus dem Kailbach gefischt haben. SWR Christian Altmayer

Erste Untersuchungen von Fischen seit 2015

Es waren Fachleute der Landeswasserbehörde, die da am Kailbach unterwegs waren. Und nicht nur dort. Das bestätigt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Nord) auf SWR-Anfrage. Die Experten sollten mehrere Gewässer in der Eifel auf Schadstoffe untersuchen - zum ersten Mal seit acht Jahren. Wo überall Proben gezogen wurden, will die Behörde im Detail jedoch nicht bekanntgeben.

Gabriele Poppenk ist darüber beunruhigt. Sie achtet jetzt darauf, dass Amy kein Wasser mehr aus dem Kailbach trinkt. "Ich bin da jetzt schon skeptisch, dass sie davon krank werden könnte", sagt sie: "Obwohl der Bach ja sauber aussieht, überhaupt nicht so, als wäre er verunreinigt."

Amy darf kein Wasser mehr aus dem Kailbach trinken. SWR Christian Altmayer

PFAS sind unsichtbar und geruchlos

Gerade das ist das Tückische an den Schadstoffen, die im Kailbach schwimmen: Sie sind nicht zu sehen und nicht zu riechen. Vor acht Jahren wurden sogenannte PFAS in dem Gewässer nachgewiesen. Das sind polyfluorierte Alkylsubstanzen, die im Verdacht stehen, Krebs zu verursachen. Den Umweltbehörden zufolge stammen sie vom nahen US-amerikanischen Militärflugplatz Spangdahlem.

Warum verursachen PFAS Probleme? Hinter PFAS verbergen sich rund 10.000 verschiedene, künstlich hergestellte Stoffe, die schmutz-, fett- und wasserabweisend sind. Sie kommen in Regenjacken, Pfannen, Kaffeebechern aber auch in Löschschäumen der Feuerwehr zum Einsatz. Der Flugplatz Bitburg ist zum Beispiel gerade dort stark mit PFAS belastet, wo die amerikanische Feuerwehr geübt hat oder Brände gelöscht hat. Der Regen hat die Chemikalien dann in die umliegenden Bäche gespült. Umweltschützer fürchten nun aber auch um die Qualität des Trinkwassers. Denn PFAS stehen im Verdacht, diverse Krebserkrankungen und Organschäden zu verursachen.

Dort hätten Feuerwehrleute über Jahrzehnte hinweg große Mengen Löschschaum versprüht, zum Beispiel bei Einsätzen aber auch bei Übungen. Der Schaum wurde dann in die Umwelt gespült und landete in Bächen und dem Grundwasser.

Warnung: Keine Fische aus belasteten Gewässern essen

Die SGD Nord warnt seit der letzten Untersuchung im Jahr 2015 davor, zu viele Fische aus betroffenen Gewässern wie dem Kailbach zu essen. Denn auch die seien mit den Chemikalien belastet.

Schon 200 Nanogramm der Schadstoffe pro Kilogramm Fisch seien ungesund, heißt es in einer EU-Verordnung. Demnach wäre schon ein Gramm Fisch aus besonders verunreinigten Flüssen und Weihern zu viel.

Umweltschützer begrüßen neue Untersuchungen

Günther Schneider hat wohl in seinem Leben mehrere Kilogramm dieses Fisches gegessen. Jahrelang hat der Landwirt aus Binsfeld (Eifelkreis) im stark belasteten Märchenweiher geangelt. Und der Naturschützer glaubt, dass ihn der Fang krank gemacht hat.

Drei Herzinfarkte hat Schneider hinter sich. "Ob das mit den PFAS zusammenhängt, kann ich nicht beweisen", sagt der Binsfelder. Jedenfalls seien die Chemikalien in seinem Blut nachgewiesen worden. Vor Jahren habe er eine Probe an ein Labor geschickt.

Schneider kämpft daher seit Jahren für eine bessere Aufklärung des Umweltproblems. Dass es jetzt neue Untersuchungen gibt, ist für ihn also erstmal eine gute Nachricht: "Es bleibt natürlich abzuwarten, was bei den Beprobungen herauskommt und wie die SGD Nord mit den Ergebnissen umgeht."

Technik hat sich seit letzten Untersuchungen verbessert

Möglich ist, dass die Fische heute mehr oder weniger Schadstoffe enthalten als vor acht Jahren. Und auch die Technik habe sich seither verbessert, sagt eine Sprecherin der SGD Nord. Die neuen Proben könnten daher neue Erkenntnisse liefern. Die Behörde wolle aber auch herausfinden, ob Maßnahmen gegen die Ausbreitung der PFAS greifen.

Eine solche Maßnahme wird derzeit am Flugplatz Spangdahlem geplant. Die US-amerikanischen Streitkräfte haben ein Ingenieurbüro damit beauftragt, eine Anlage zu konstruieren, die verhindern soll, dass noch mehr Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Konkret soll ein Regenauffangbecken aufgerüstet werden.

Dieses Becken läuft derzeit noch bei Unwettern über und spült Schadstoffe ins Umland. Die neue Anlage soll den Abfluss zum Becken reinigen. Das könnte auch nach Ansicht von Günther Schneider helfen, dass der Kailbach wieder sauberer wird.

Anwohner fordern, dass Ergebnisse schnell bekannt werden

Wie belastet der Bach derzeit noch ist, kann die Landeswasserbehörde aber nicht sagen. Die Ergebnisse der neuen Untersuchungen stünden noch aus, sagt die Sprecherin: "Sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind, werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht."

Dass er mit Schadstoffen belastet ist, ist dem Kailbach nicht anzusehen. SWR Christian Altmayer

Gabriele Poppenk hofft, dass die Behörde transparent mit den Daten umgeht: "Damit wir erfahren, ob von dem Gewässer weiter eine Gefahr ausgeht." Für Amy, aber auch für die Anwohner in Niederkail.