Am Montag hat das größte Luftwaffen-Manöver in der Geschichte der NATO begonnen. Eingebunden in Air Defender 2023 ist auch die US-Airbase Spangdahlem in der Eifel.

Sendung am Mi. , 14.6.2023 18:00 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP