NATO-Übung Air Defender über RLP: Diese Regionen werden überflogen

Es soll die bislang größte NATO-Luftwaffenübung werden - mit mehr als 250 Militärflugzeugen in Deutschland. Geübt wird ab 12. Juni auch in Rheinland-Pfalz. Die Infos zu Air Defender 23:

Fachleute bezeichnen die Luftwaffen-Übung der NATO als ein Manöver der Superlative. Unter Führung der deutschen Luftwaffe trainieren vom 12. bis zum 23. Juni tausende Soldaten aus 25 Ländern im deutschen Luftraum und auf deutschen Stützpunkten. Bei Air Defender 23 soll etwa die Verlegung großer Luftstreitkräfte geübt werden.

Es ist die größte Übung dieser Art seit Bestehen der Nato. Mehr als 250 Militärmaschinen vom Transporter bis zum Kampfjet kommen nach Angaben der Bundeswehr zum Einsatz. Dadurch sei auch mit erhöhtem Fluglärm zu rechnen.

"Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet", teilte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, am Mittwoch in Berlin mit. "Wir sind ein defensives Bündnis, und so ist auch diese Übung defensiv ausgelegt." Gerhartz sagte, der Luftraum der Nato werde nicht verlassen. "Wir machen keine Flüge Richtung Kaliningrad." Die Nato werde aber unmissverständlich klarmachen, dass das Bündnisgebiet die "rote Linie" sei und mit allen Mitteln verteidigt werde.

Die Planungen für "Air Defender" begannen laut Gerhartz bereits 2018. Auslöser sei die völkerrechtswidrige Aneignung der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland gewesen. Friedensinitiativen etwa aus Wunstorf und Bremen halten die Air Defender-Übung und ihre Ziele für ein falsches Signal.

Flugplätze und Übungslufträume der NATO-Flugübung Air Defender 2023 SWR

Die Übungsflüge sollen in drei festgelegten Lufträumen stattfinden, die wochentags zu unterschiedlichen Zeiten genutzt werden. Der "Übungsraum Süd" erstreckt sich von Rheinland-Pfalz bis nach Lechfeld in Bayern. Die Air Base in Spangdahlem in der Eifel ist einer der Flugplätze in Deutschland, die für die NATO-Übung genutzt werden. Von dort wird es Übungsflüge Richtung Südosten geben - also unter anderem über Pfalz, Südpfalz und Baden-Württemberg bis nach Bayern sowie umgekehrt.

Der "Übungsraum Ost" reicht von der Ostsee über weite Teile von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen. Es ist der einzige Übungsraum, in dem es auch Tiefflüge geben soll.

Der "Übungsraum Nord" umfasst Teile von Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen. Dazu gehören auch die Lufträume über der Kieler Bucht in der Ostsee und über der Nordsee.

Die Flugzeiten sind je nach Übungsraum unterschiedlich. Geflogen wird jeweils vier Stunden pro Tag. Im Raum Süd - der Rheinland-Pfalz betrifft - finden die Übungsflüge jeweils von 13 bis 17 Uhr statt. Im Osten ist das Zeitfenster 10 bis 14 Uhr und im Norden wird nach Angaben der Bundeswehr von 16 bis 20 Uhr trainiert. Geflogen wird jeweils von Montag bis Freitag. Am Wochenende finden keine Flugübungen statt, auch weil da die meisten zivilen Flugzeugen unterwegs sind.

Wie stark der zivile Luftverkehr in Deutschland durch die NATO-Übung beeinträchtigt oder gar gestört werden wird, ist unklar. Die Aussagen gehen weit auseinander. Die Bundeswehr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es nur zu einzelnen Flugverspätungen kommen wird. Expertinnen und Experten haben da Zweifel.

"Die Militärübung 'Air Defender' wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben", sagt der Chef der Lotsengewerkschaft GdF, Matthias Maas. Denn in Bereichen, in denen Militärpiloten auf Sicht fliegen, hätten zivile Maschinen aus Sicherheitsgründen nichts verloren.

Auch die Deutsche Flugsicherung (DFS) erwartet "große Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt". Für das Militär würden große Lufträume reserviert. Damit werde dem zivilen Flugverkehr weniger Raum zur Verfügung stehen. "Unsere zivilen Kunden müssen also mit verlängerten Flugwegen und voraussichtlich erheblichem Delay rechnen", sagte eine DFS-Sprecherin dem NDR. Genaue Prognosen lägen noch nicht vor.

Der Luftfahrtexperte Andreas Späth sagte dem SWR, eine komplette Sperrung des Luftraums sei nicht zu erwarten. Auf Verspätungen sollten sich Reisende aber einstellen.

Das Tübinger Analysehaus A3M erwartet für die Flughäfen in Frankfurt und Berlin größere Probleme, weil sie in oder an den Übungsgebieten gelegen sind. Neben Verspätungen bei einzelnen Flugzeugen seien auch Ausfälle und Flugverlegungen möglich.

SWR-Anfragen an die Flughäfen Findel in Luxemburg und Hahn im Hunsrück haben ergeben, dass dort derzeit mit keinen beziehungsweise nur leichten Beeinträchtigungen gerechnet wird. "Die Beeinträchtigungen für den zivilen Luftverkehr sollen gering ausfallen", heißt es vom Flughafen Hahn, der sich unter anderem auf Informationen der Deutschen Flugsicherung beruft.

Am Airport Findel geht man davon aus, dass die Großübung Air Defender "unter normalen Bedingungen keinen Einfluss auf den zivilen luxemburgischen Luftfahrtverkehr haben wird".

Die Bundesregierung versucht dennoch, Vorbereitungen für stärkere Störungen des zivilen Flugverkehrs zu treffen. Die Bundesminister für Verteidigung und für Verkehr haben die Länder kurzfristig gebeten, Nachtflugbeschränkungen an Flughäfen zu lockern. So könnten verspätete Passagierjets auch spätabends noch landen. Baden-Württemberg beispielsweise erlaubt Ausnahmen für Stuttgart bis 2 Uhr. Am Frankfurter Flughafen genehmigt Hessen Spätstarts bis 24 Uhr, wenn das Manöver Grund für die Verspätung ist. Größere Flughäfen ohne Nachtflugverbot gibt es nur in Köln, Leipzig und Nürnberg.