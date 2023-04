Wie es mit der PFAS-Belastung am Flugplatz Bitburg weitergeht

Dass der ehemalige US-Flugplatz Bitburg mit Schadstoffen belastet ist, ist bekannt. Die Sanierung lässt auf sich warten. Heute wollen Behörden die neuesten Pläne vorstellen.

Der Flugplatz in Bitburg ist für Umweltschützer ein Dauerthema. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass auf dem ehemaligen US-Militärgelände sogenannte PFAS nachgewiesen wurden. Die per- und polyfluorierten Alkylverbindungen haben sich in der Erde und in Gewässern rund um das heutige Gewerbegebiet angereichert.

Getan hat sich seit damals aber nur wenig. Obwohl Landes- und Bundesbehörden auf eine Sanierung hinarbeiten. Denn es gibt noch immer kein effizientes Verfahren, um die Altlasten, die die Amerikaner hinterlassen haben, wieder aus der Natur bekommen.

Der Flugplatz in Bitburg ist heute das größte zusammenhängende Gewerbegebiet in Rheinland-Pfalz. dpa Bildfunk Picture Alliance

Infoabend zu PFAS-Belastung in der Stadthalle

Für heute haben die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD-Nord) und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) neue Details zur Sanierung der Schadstoffe angekündigt:

Bei einer Veranstaltung in der Bitburger Stadthalle wollen die Behörden über den Stand der Untersuchungen und den weiteren Umgang mit den Chemikalien informieren. Angesetzt ist auch eine gemeinsame Sitzung des Kreistages Bitburg-Prüm, des Stadtrates Bitburg und des Verbandsgemeinderates Bitburger Land. Und das nicht zum ersten Mal.

Warum verursachen PFAS Probleme? Hinter PFAS verbergen sich rund 10.000 verschiedene, künstlich hergestellte Stoffe, die schmutz-, fett- und wasserabweisend sind. Sie kommen in Regenjacken, Pfannen, Kaffeebechern aber auch in Löschschäumen der Feuerwehr zum Einsatz. Der Flugplatz Bitburg ist zum Beispiel gerade dort stark mit PFAS belastet, wo die amerikanische Feuerwehr geübt hat oder Brände gelöscht hat. Der Regen hat die Chemikalien dann in die umliegenden Bäche gespült. Umweltschützer fürchten nun aber auch um die Qualität des Trinkwassers. Denn PFAS stehen im Verdacht, diverse Krebserkrankungen und Organschäden zu verursachen.

Pläne für Halde auf dem Flugplatz liegen vor

Bereits im November 2019 hatten die Behörden in die Stadthalle eingeladen. Damals allerdings wurden nur grobe Pläne für eine Art Halde, wie man sie aus Bergbauregionen wie dem Saarland oder dem Ruhrgebiet kennt, vorgestellt. In dem Landschaftsbauwerk sollen rund 80.000 Kubikmeter belastete Erde deponiert werden.

Vier Jahre später ist diese Halde allerdings noch immer nicht gebaut. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben teilte aber auf SWR-Anfrage mit, dass die damit beauftragte Firma mittlerweile den Entwurf eines Sanierungsplanes vorgelegt habe.

Neues Verfahren der Northwestern University

Ein neues Verfahren, das Chemiker der amerikanischen Northwestern University entwickelt haben, solle in Bitburg vorerst nicht zum Einsatz kommen. Die Forscher haben erstmals einen Prozess entwickelt, um die Schadstoffe zu zerstören.

Die Methode funktioniere aber bislang nur im Labor, so die BImA. Für den Einsatz in Bitburg eigne sie sich noch nicht. Die Behörden wollen die Fortschritte in der Forschung weiter beobachten, halten aber an den bisherigen Plänen für die Sanierung des Flugplatzes Bitburg fest.

Auch Frasers-Grundstück ist belastet

Derweil seien die Untersuchungen auf dem früheren Militärgelände weiter fortgeschritten. "Es herrscht keineswegs ein Stillstand, vielmehr ziehen die Untersuchungen, die nach wie vor durchgeführt werden, immer auch wieder Folgeuntersuchungen nach sich", sagt Thorsten Grützner, Pressesprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).

Inzwischen wissen die Behörden mehr darüber, wo der Flugplatz kontaminiert ist. Zu den belasteten Flächen zählt auch das Grundstück, auf dem die britische Frasers Group ihr neues europäisches Logistikzentrum bauen will.

Auch wegen dieses Millionenprojektes und der weiteren Vermarktung der übrigen Gewerbeflächen sind Kommunen und Behörden unter Druck, die Belastung in den Griff zu kriegen. "Die BImA wird auch weiterhin auf die schnellstmögliche Umsetzung der Sanierung hinwirken", heißt es von Thorsten Grützner. Wann es konkret losgeht, ist aber unklar.