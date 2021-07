Im Bereich des Polizeipräsidiums Trier gehen nach dem Hochwasser immer noch Meldungen über vermisste Personen ein. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 140 Vermisstenmeldungen geprüft.

Es würden aber weiterhin Menschen als vermisst gemeldet. Aktuell würden in sechs Fällen die Ermittlungen laufen. So werde unter anderem ein 71-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen vermisst, der sich zuletzt an einem Campingplatz in Prüm aufgehalten haben soll. Die Suchmaßnahmen gestalteten sich aber durch die Lage vor Ort weiterhin schwierig.

Die Personenauskunftsstelle für Angehörige von Vermissten ist weiterhin unter 0800 65 65 65 1 zu erreichen.

Aufräumarbeiten dauern an

Vier Tage nach der Hochwasser-Katastrophe in der Region Trier sind die Aufräumarbeiten vorangeschritten. Im Trierer Stadtteil Ehrang wurden die Keller der insgesamt 700 überfluteten Häuser leergepumpt.

In Kordel an der Kyll und in mehreren Eifelorten wurden Schlamm und Müll beseitigt. Auch wenn es vorangeht, ist an Normalität noch nicht zu denken.

In Ehrang türmen sich entlang der Straßen Berge von Schutt, Möbel und kaputte Elektrogeräte. Es gibt Probleme mit der Stromversorgung. Viele der rund 4.000 Menschen, die Ehrang verlassen mussten, waren bereits wieder vor Ort, können ihre Wohnungen aber noch nicht ohne weiteres wieder beziehen.

Infrastruktur beschädigt

Wenige Kilometer entfernt in Kordel an der Kyll wurde die Kläranlage zerstört und eine verkehrswichtige Brücke beschädigt. Der von der Außenwelt abgeschnittene Ort Echtershausen in der Eifel soll bald wieder erreichbar sein. Die einzige Zufahrtsstraße wurde vom Wasser weggerissen. Seit Sonntag wird sie repariert.

Die Pegel der Flüsse und Bäche sind deutlich gesunken. Nun wird das Ausmaß der Schäden sichtbar. Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.

Unklar ist auch, wann das evakuierte Ehranger Krankenhaus und das Altenheim wieder genutzt werden können. Eine Spezialfirma wird am Montag einen Heliumtank im evakuierten Krankenhaus in Trier-Ehrang untersuchen.Durch die Überschwemmungen steht der Tank im Keller unter Wasser und droht zu zerbersten.

Welche Gefahr von dem Tank ausgeht, ist noch völlig unklar. Da durch die Flutkatastrophe am Donnerstag der Strom ausgefallen war konnte der Heliumtank nicht mehr gekühlt werden. Nach Angaben der Trierer Berufsfeuerwehr dehnt sich das Gas dann in dem Tank aus. Welche Folgen das haben könnte, soll am Montag die Herstellerfirma klären.

Die Stadt Trier hatte am Wochenende dazu aufgerufen, den Stadtteil Ehrang zu meiden, wenn man nicht dringend dorthin muss.

⚠️Aktuell werden Einsatzkräfte und schweres Gerät von Stadtwerken und Stadt Trier in #Ehrang und der Anfahrt behindert durch zahlreiche Leute, die wohlmeinend helfen wollen und durch Schaulustige. Bitte lasst das! Ihr behindert die Aufräumarbeiten!!! #Hochwasserkatastrophe

Auch in Irrel Verkehrschaos

In Irrel (Eifelkreis Bitburg Prüm) kam es am Wochenende zu Staus. Die Feuerwehr Irrel hatte zuvor über Facebook einen Helferaufruf gestartet. Der Aufruf sei für Helfer in der Umgebung gedacht gewesen, dann sind jedoch Helfer aus dem ganzen Bundesgebiet angereist und blockierten mit ihren Fahrzeugen die Straßen, die dringend für den Abtransport des Mülls freigehalten werden müssten, so ein Sprecher.