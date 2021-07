per Mail teilen

Knapp eine Woche nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz wird aufgeräumt, werden Schäden begutachtet - und weiter Vermisste gesucht.

Nach den schweren Überschwemmungen werden Fundamente von Häusern und Brücken geprüft. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sich in Nürburg in der Eifel ein Bild von den Situation der Einsatzkräfte machen.

Dreyer besucht den Nürburgring - das Fahrerlager der traditionsreichen Rennstrecke dient in diesen Tagen als Zentrum für die Bereitstellung der Helfer. Ebenso wurde auf dem Gelände eine Sammelstelle für Sachspenden eingerichtet, die von Freiwilligen sortiert und den Einsatzkräften mitgegeben werden, die sie direkt an Flutopfer verteilen.

Land sagt bis zu 3.500 Euro pro Haushalt an Soforthilfe zu

Die Landesregierung hatte für Betroffene der Hochwasserkatastrophe am Dienstag Soforthilfen bis zu 3.500 Euro pro Haushalt beschlossen. Das Geld solle ohne Bedürftigkeitsprüfung schnellstmöglich über die Kreisverwaltungen ausgezahlt werden, teilte die Staatskanzlei mit.

Darüber hinaus seien auf dem Spendenkonto der Landesregierung mehr als 6,2 Millionen Euro an Privatspenden eingegangen. Das Geld soll über Kreisverwaltungen verteilt werden.

Land richtet Spendenkonto für Hochwasser-Opfer ein Angesichts der Lage in den von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gebieten und der überwältigenden Unterstützungsangebote aus der Bevölkerung hat das Land Rheinland-Pfalz beim Innenministerium ein Spendenkonto eingerichtet.

Unter dem Kennwort "Katastrophenhilfe Hochwasser" können Spenden auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden: Empfänger: Landeshauptkasse Mainz IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06 BIC: MALADE51MNZ

Dreyer sprach von einer "beispiellosen Spendenbereitschaft". Das Leid vieler Menschen sei unermesslich. Umso wichtiger sei es für die Menschen vor Ort, zu erfahren, dass sie in ihrem Leid nicht alleine seien.

Bundeskabinett will Soforthilfe beschließen

Der Bund plant mehrere Hundert Millionen Euro an Soforthilfe für die Hochwasserregionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das Kabinett will die Vorlage heute beschließen.

Soforthilfe für die Hochwasseropfer

Inzwischen 122 Tote in Rheinland-Pfalz

Ein Sprecher der Polizei in Koblenz hatte die Zahl der Todesopfer der Unwetterkatastrophe im Kreis Ahrweiler am Dienstag mit 122 angegeben. Die Zahl der Verletzten stieg demnach auf 763. Aktuell würden noch 155 Menschen vermisst.

Straßen, Brücken und Bahngleise zerstört

Immer deutlicher treten die Schäden an der Infrastruktur zutage - mit zerstörten Straßen, Bahngleisen, Brücken, Mobilfunkmasten, Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Nach Angaben der Deutschen Bahn haben die Wassermassen allein sieben Regionalstrecken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz so stark beschädigt, dass man sie neu bauen oder umfangreich sanieren müsse. Gleise auf rund 600 Kilometern seien betroffen.

THW-Vize: Kaum Chancen, noch Überlebende zu finden

Die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks (THW), Sabine Lackner, sieht indes kaum noch Chancen, knapp eine Woche nach den Überschwemmungen im Westen Deutschlands noch Überlebende zu finden. "Wir suchen aktuell nach Vermissten, etwa beim Räumen der Wege oder Auspumpen der Keller", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt sei es aber leider sehr wahrscheinlich, dass man Opfer nur noch bergen könne. Lackner warnte zugleich vor schnellen Schuldzuweisungen, wonach ein besseres Warnsystem Tote hätte verhindern können. "Natürlich werden wir die Abläufe aufarbeiten müssen", so Lackner. Aber für diese Debatte brauche es Ruhe.

Neben dem Kreis Ahrweiler hatte es auch Trier-Ehrang getroffen. Hier kommen die Aufräumarbeiten gut voran, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Unterstützung sei groß, so gingen etwa Ehrenamtliche durch die Straßen und verteilten Essen. Die Kommune suche aber weitere Helfer. In einigen Straßen sei schweres Gerät aufgrund der Enge schlecht einsetzbar. Daher müsse viel Sperrmüll mit der Hand in Fahrzeuge getragen werden.