Das rheinland-pfälzische Kabinett hat Soforthilfen für die Betroffenen in den Krisenregionen beschlossen. Laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) soll das Geld schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden.

Die Soforthilfe beträgt demnach 1.500 Euro pro Haushalt, plus 500 Euro zusätzlich für jede dazugehörige Person. Maximal kann ein Haushalt 3.500 Euro erhalten, so Dreyer. Die Ministerpräsidentin sagte, das sei Geld für die "ganz schnelle dringende Hilfe." Es solle schnellstmöglich über die Kreisverwaltungen ausgezahlt werden. Dafür erhielten die Landkreise unmittelbar Abschlagszahlungen vom Land, so Dreyer. Für die Soforthilfe wird demnach keine Bedürftigkeitsprüfung verlangt.

„Wer durch das Hochwasser einen Schaden an Wohnraum, Hausrat oder Kleidung erlitten hat, bekommt unbürokratisch und schnell Hilfe." Man könne den Menschen, etwa im allerschlimmsten betroffenen Ahrtal, im Moment nicht zumuten, dass sie auch noch nachweisen müssen, ob sie vermögend sind oder nicht, sagte Dreyer. Die Mehrheit der Menschen in den Katastrophengebieten brauche Unterstützung. Deshalb sei es richtig, mit einer Pauschalierung vorzugehen, um zu helfen.

6,2 Millionen Euro Privatspenden werden verteilt

Nach Angaben der Ministerpräsidentin sind inzwischen 6,2 Millionen Euro auf das Spendenkonto geflossen, dass die Landesregierung eingerichtet hat. Auch dieses Geld soll nun schnell an die Betroffenen in den Hochwassergebieten ausgezahlt werden. Das werde über die Kreisverwaltungen geschehen, erklärte Dreyer. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte: "Vor Ort kann am besten gesehen werden, wo die Not am größten ist und wie Abhilfe geschaffen werden kann. So soll sichergestellt werden, dass die Summen unmittelbar dort ankommen, wo sie benötigt werden."

Land richtet Spendenkonto für Hochwasser-Opfer ein Angesichts der Lage in den von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gebieten und der überwältigenden Unterstützungsangebote aus der Bevölkerung hat das Land Rheinland-Pfalz beim Innenministerium ein Spendenkonto eingerichtet.

Unter dem Kennwort "Katastrophenhilfe Hochwasser" können Spenden auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden: Empfänger: Landeshauptkasse Mainz IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06 BIC: MALADE51MNZ

Da es sich um privaten Spenden handele, werde das Geld auch komplett an Privatleute gehen, je nach Betroffenheit. Dreyer sprach von einer "unglaublichen Spendenbereitschaft." Die 6,2 Millionen Euro seien allein auf dem Landeskonto eingegangen.

Mit jedem weiteren Tag werde das Ausmaß der Katastrophe sichtbarer, so Dreyer. Umso wichtiger sei dieses starke Signal der Solidarität mit der Region. "Es ist für die Menschen vor Ort wichtig zu erfahren, dass sie in ihrem Leid nicht alleine sind", sagte die Ministerpräsidentin.

Rheinland-Pfalz will Bundeshilfe verdoppeln

Das Landeskabinett hat zudem beschlossen, dass Rheinland-Pfalz die angekündigten Bundeshilfen verdoppeln wird. Das Bundeskabinett wird am Mittwoch über die Hilfen beraten. Ministerpräsidentin Dreyer sagte, derzeit stünden 200 Millionen Euro in Rede, von denen Rheinland-Pfalz die Hälfte bekommen werde. Die genaue Höhe werde sich aber erst am Mittwoch herausstellen.

Für die Landesregierung sei aber klar, dass "wir die Summe dann verdoppeln, um dann möglichst gut helfen zu können." Bei den Bundeshilfen gehe es über die Soforthilfen hinaus. "Es wird noch ein langer Weg, um wirklich wieder alles aufzubauen", sagte Dreyer.

50 Millionen Euro für Katastrophenhilfe

Bereits vergangenen Freitag hatte die Landesregierung 50 Millionen für die Katastrophenhilfe bereitgestellt, um Straßen Brücken, Schulen und Kitas schnellstmöglich wieder instand zu setzen.